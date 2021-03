PS5: Tausende Konsolen steckten im Suezkanal fest, sind jetzt aber auf dem Weg zu uns

Vielleicht habt ihr davon gehört, dass in den letzten Tagen ein riesiges Frachtschiff den Suezkanal blockierte. Die Ever Given ist 400 Meter lang, 60 Meter breit und hat 20.000 Container geladen. Und in genau diesen Containern könnte sich eure PS5 befinden, wenn ihr die Konsole vorbestellt habt. Die gute Nachricht ist: Das Schiff wurde inzwischen wieder freigelegt und die Konsolen befinden sich auf dem Weg zu uns.

Waren aus Fernost kommen meist über den Schiffsweg: Der Transport per Schiff ist noch immer der günstigste, wenn Waren aus Asien ihren Weg zu uns finden sollen. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass in den letzten Tagen tausende PS5-Konsolen auf dem Seeweg feststeckten. Die Transportschiffe nehmen in der Regel den Weg durch den Suezkanal, der durch Ägypten führt und im Mittelmeer endet. Allerdings ist dieser sehr eng und viel befahren, so dass es leicht zu einem Stau kommen kann.

PS5 steckt im Stau

Inwiefern sich die Verzögerung auf die Auslieferung der PS5 in den kommenden Tagen und Wochen auswirken wird, ist noch nicht ganz klar. Ohne die heutige Rettungsaktion, wären die Folgen aber noch deutlich schlimmer gewesen. Wartet ihr momentan auf eure Sony-Konsole, dann müsst ihr euch eventuell ein paar Tage länger gedulden als gedacht.

Konsolen spielen untergeordnete Rolle: Auch wenn GamePro ein Portal für Videospiele ist, müssen wir hier kurz erwähnen, dass die Ever Given natürlich wichtigere Güter geladen hat. Auch im Gaming-Bereich beschränken sich die Lieferungen nicht auf die PS5. An Bord der Ever Given und der sich dahinter stauenden Schiffe, befinden sich auch andere Konsolen, Grafikkarten, usw.

Alle Informationen zu Hardware, Spielen und Verfügbarkeit der PS5, findet ihr hier:

303 14 Mehr zum Thema PS5 - Hardware, Spiele, Verfügbarkeit: Alle Infos zur PlayStation 5

Weitere interessante Artikel zur Playstation 5:

Bekomme ich zu Ostern eine PS5?

Auch zu Ostern wird es wieder neue PS5-Konsolen im Handel geben. Diese werden aber vermutlich schwieriger zu finden sein, als jedes Osterei. Angeblich bietet Mediamarkt in dieser Woche noch einige Geräte an. Wie immer müsst ihr aber schnell sein. Bis die Nachfrage komplett bedient werden kann, wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Wer Pech hat, muss eventuell sogar noch bis 2022 auf seine Playstation 5 warten.

Wartet ihr noch immer auf eure PS5?