PS5-Laufwerk war kurz auf Lager, ist aber wieder ausverkauft - ihr solltet trotzdem dran bleiben

Das PS5-Laufwerk ist so gut wie ausverkauft, gerade ist es aber wieder auf Lager – fragt sich nur wie lang.

Update vom 10. Januar um 13:28 Uhr: Und schon steht auch wieder da, dass das Laufwerk nicht mehr verfügbar ist. Das war in den vergangenen Stunden aber auch schon ab und an der Fall, wir behalten daher die Direct-Seite im Auge und aktualisieren den Artikel, sollte eine neue Verkaufswelle gestartet werden.

Mit der Veröffentlichung der PS5 Slim bietet Sony ein modulares Blu-ray-Laufwerk an, das auch an die PS5 Pro passt. Blöd nur: Es ist konstant ausverkauft. Gerade wurden aber wieder ein paar Kontingente freigegeben, das Laufwerk ist gerade also wieder bestellbar.

Ihr könnt das PS5 Slim- und PS5 Pro-Laufwerk gerade wieder bestellen

Seit mehreren Monaten ist das modulare Blu-ray-Laufwerk, das Sony für die PS5 Slim entworfen hat, ausverkauft. Sogar weit bevor die PS5 Pro angekündigt wurde, war es schon nicht mehr auf Lager.

Ziemlich schade, wie wir gefunden haben:

Jetzt gerade bietet Sony aber wieder Exemplare an. Auf der PlayStation Direct-Seite könnt ihr das Laufwerk zum Standardpreis von 120 Euro ordern, müsst also nicht mehr auf die völlig überteuerten Scalper-Preise zurückgreifen.

Bei anderen Anbietern wie MediaMarkt oder Amazon ist das Laufwerk hingegen bislang nicht verfügbar, es kann also sein, dass Sony vorerst den eigenen Shop mit neuen Laufwerken bestückt hat.

1:00 Sony zeigt euch im Launch-Trailer, was die PS5 Pro auf dem Kasten hat

Wie lange ist das Laufwerk verfügbar?

Da das Laufwerk so lang ausverkauft und die Nachfrage entsprechend hoch war, gehen wir nicht davon aus, dass das Zubehörteil mehrere Tage oder gar Wochen verfügbar sein wird. Zudem könnten Scalper einen erneuten Vorstoß wagen und euch die Laufwerke wegschnappen.

Darüber hinaus ist die Charge wohl vorerst auf Sonys eigenen Shop beschränkt – ein weiterer Hinweis darauf, dass keine riesigen Stückzahlen ausgeliefert werden. So zumindest unsere Einschätzung, wir können uns aber natürlich auch in der Hinsicht täuschen.

Wofür braucht es das Laufwerk überhaupt?

Weltweit geht der Trend hin zu rein digitalen Konsolen, weshalb Sony wohl mit einem modularen Laufwerk reagiert hat, das nur noch als optionaler Teil der Konsole gesehen wird. Schaut ihr euch gern Filme in der bestmöglichen 4K-Qualität an oder habt noch jede Menge PS5- und PS4-Spiele bei euch liegen, dann ist das Laufwerk jedoch unabdinglich.

Vor allem einige PS4-Spiele können von einer speziellen Skalierungstechnik der PS5 Pro profitieren:

Deutschland ist außerdem eines der Länder, in der physische Datenträger noch immer äußerst beliebt sind. Laut dem Branchenverband GAME wurden im Jahr 2023 noch immer 60 Prozent aller Konsolenspiele auf Disc gekauft – eine ziemlich beachtliche Zahl, die sich auch in der hohen Nachfrage des PS5-Laufwerks widerspiegelt.

Wir hoffen daher, dass ihr dieses Mal ein Laufwerk ergattern konntet, wenn ihr darauf gewartet habt. Wie sieht es denn aus? Hattet ihr bereits eines oder konntet ihr dieses Mal zuschlagen?