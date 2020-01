PlayStation 5: Für diese Launchtitel würden wir uns die PS5 kaufen

In der letzten Woche hatten wir uns über die Launchtitel Gedanken gemacht, für die wir uns eine Xbox Series X zulegen würden. Heute drehen wir den Spieß um und stellen die gleiche Frage für die PS5.

Selbstverständlich wollen wir aber auch von euch wissen, was die PlayStation 5 bieten muss, damit ihr gleich am ersten Tag in den Laden stapft und euer hart verdientes Geld ausgebt.

Welche Launchtitel braucht die PS5?

Hannes will den geheimen Housemarque-Blockbuster

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich beinharter Housemarque-Fan bin und einfach nicht genug bekommen kann von fetzigen Arcade-Shootern wie Resogun, Nex Machina oder Alienation. Als Housemarque dann aber meinte, diese Nische lohne sich nicht mehr und derartige Titel stehen in Zukunft nicht weiter auf dem Plan, war ich dem Gefühlschaos nahe. Zum Glück heißt das aber nur, dass die finnischen Entwickler größer denken wollen.



Still und heimlich arbeitet das Team nämlich schon seit längerem an einem noch unbekannten AAA-Titel. Die enge Verbundenheit zu Sony lässt mich dabei hoffen, dass daraus ein Launchtitel für die PS5 werden könnte. Hat ja mit Resogun und der PS4 bereits wunderbar geklappt.

Rae setzt auf Horizon Zero Dawn 2

Horizon Zero Dawn ist eines meiner absoluten LIeblingsspiele der letzten Jahre, wie ich schon in unseren Top 100 Konsolenspielen der letzten 10 Jahre ausführlich erklärt habe. Ich liebe einfach alles an Aloy und ihrer Welt und ich kann es nicht mehr abwarten, sie erneut zu besuchen.



Warum nicht also gleich zu Beginn der neuen Konsolengeneration? Gerüchte um ein Horizon Zero Dawn 2 gibt es schon lange, die Arbeit daran ist bereits bestätigt. Das heißt natürlich nicht, dass es ein Launchtitel wird, aber die PS5 gleich mit einem richtigen Kracher rauszubringen, das dürfte durchaus in Sonys Interesse sein. Ich will doch einfach nur wieder Robodinos jagen ...

Linda wünscht sich Marvel's Spider-Man 2

Nach dem einschlagenden Erfolg von Insomniac Games' berauschendem Open World-Abenteuer Marvel's Spider-Man ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis uns ein Nachfolger ins Haus steht.



Director Bryan Intihar hat vor einigen Monaten sogar schon einen vielsagenden Tweet abgesetzt, der andeutet, dass "Marvel's Spider-Man 2" womöglich sogar bereits in Arbeit sein könnte. Ein Release des Spiels für die PS5 dürfte so wenige Monate vor dem Release der Next-Gen-Konsole jedenfalls gesetzt sein, nur ob es denn als Launch-Spiel erscheint, steht natürlich noch in den Sternen. Aber man darf ja wohl noch träumen.

Tobi hätte gerne ein neues Wipeout

Zu einem guten Launch-Lineup gehört meiner Meinung nach auch ein Rennspiel. Und warum nicht eine Serie zurückbringen, die meiner Meinung nach schon viel zu lange Pause gemacht hat? Ein Wipeout wäre perfekt geeignet, um die neuen Fähigkeiten der PS5 zu demonstrieren.



Denn wie beeindruckend eine Highspeed-Flitzerei mit zeitgemäßer Technik sein kann, hat 2017 bereits die Omega Collection demonstriert, auch wenn das "nur" eine Neuauflage war. Und sie hat auch gezeigt, wie nötig und überfällig ein Wipeout-Revival ist, das nebenbei auch ein komplettes Untergenre aus dem Tiefschlaf holen würde. Deshalb gilt meine damalige Forderung auch heute noch: Los Sony, gebt euch nen Ruck!

Basti möchte in Ape Escape endlich wieder Affen fangen

Es gibt viele Reihen von Sony, die in den letzten Jahren nur stiefmütterlich behandelt wurden. Da für den PS5-Launch auch Spiele dabei sein sollten, die ein jüngeres Publikum ansprechen, hätte ich gerne ein neues Ape Escape. Die verrückte Affenjagd hat seit der PS2 keinen vollwertigen Ableger mehr spendiert bekommen, obwohl die witzigen Affen weiterhin von Sony als eines der Maskottchen in Japan verwendet werden.



Die Spiele versprühen einen ganz eigenen Charme, den ich ein wenig in den neuesten Sony-Spielen vermisse. Zudem finde ich, dass Ape Escape das perfekte Spiel ist, um die Funktionen des DualShock 5 den Spielern vorzustellen.

Max hätte gern ein Demon's Souls-Remake

Ich habe Demon's Souls viele meiner derzeitigen Lieblingsspiele zu verdanken. Doch obwohl uns das RPG von From Software später Dark Souls, Bloodborne, Nioh, usw. beschert hat, schwebt es bis heute unter dem Radar vieler Gamer. Ein Remake oder Remaster könnte dem Spiel endlich die Aufmerksamkeit geben, die es verdient.



Auf der PS5 sähe das PS3-Exclusive außerdem gleich zwei Generationen besser aus und vielleicht überarbeitet der potentielle Entwickler Bluepoint auch das Multiplayer-System mit Weltentendenzen noch einmal, das meinem Empfinden nach beim Original schon niemand so richtig verstanden hat. Wenn das passiert, wäre es für mich ein PS5-Kaufgrund, auch wenn es "nur" ein Remake wäre.

Dennis will die Grafikpower eines Gran Turismo 7

Zugegeben, eigentlich müsste an dieser Stelle das Remake von Demon's Souls stehen, auf das ich schon viel zu lange warte. Da aber Kollege Max das Spiel bereits genannt hat und ich euch nicht mit Lobeshymnen über den FromSoft-Klassiker langweilen will, nehme ich … Gran Turismo 7.

Bereits für den Start der neuen Xbox habe ich mir mit Forza Motorsport 8 ein Rennspiel gewünscht und das Ganze hat auch einen Grund: In kaum einem anderen Genre können die Entwickler zeigen, was die Next-Gen grafisch so alles auf dem Kasten hat. Und da bereits die aktuellen Vertreter der beiden Rennserien unfassbar gut aussehen, freue ich mich gleich doppelt auf das, was hier noch alles möglich ist.

Und jetzt seid ihr dran: Welcher Launch-Titel wäre für euch unverzichtbar?