Xbox Series X: Diese Launchtitel braucht die Next-Gen-Xbox unbedingt

Dieses Jahr ist es soweit. Im Herbst gehen mit der Xbox Series X und der PS5 die großen Next-Gen-Konsolen an den Start. Obwohl es natürlich spannend ist, über Hardware-Features, Controller und das Aussehen der Konsolen zu sinnieren, sind es am Ende eben doch die Spiele, die uns zum Kauf bewegen.

Aber welche Titel braucht es eigentlich, dass wir gleich zum Launch mehrere hundert Euro in die Hand nehmen, um die nächste Konsolengeneration in unserem Wohnzimmer willkommen zu heißen?

Diese Frage haben wir uns gestellt und dabei zunächst einmal auf die Xbox Series X geschaut:

Dennis braucht Forza Motorsport 8

Zum Start einer neuen Konsolen-Generation will ich sehen, was die Next-Gen in erster Linie grafisch so alles auf dem Kasten hat. Bereits zum Launch der Xbox One hatte mich daher Ryse: Son of Rome begeistert, obwohl das Spiel alles andere als herausragend war. Der Titel, der aber sowohl beeindruckende Grafik und nahezu perfektes Gameplay miteinander kombinieren könnte, ist Forza Motorsport 8, Microsofts Rennspiel-Flaggschiff.

Bislang wissen wir zwar, dass das Spiel in der Mache ist und noch in diesem Jahr erscheinen könnte, wirklich Handfestes gibt's in Form eines ersten Trailers etc. bislang aber noch nicht. Sollte Microsoft auf der E3 2020 das Rennspiel ankündigen und wie so oft wenige Monate später auf den Markt bringen, wäre es für mich DAS Spiel zum Launch der Xbox, auf das ich mich wie Bolle freuen würde.

Hannes braucht das Playground-RPG (vermutlich Fable 4)

Die Entwickler von Playground Games kennen wir vor allem durch die Forza Horizon-Reihe. Umso spannender ist es deswegen, dass sich das Team an einem komplett neuen Genre versuchen möchte und seit geraumer Zeit an einem RPG arbeitet. Was für eine Art Rollenspiel das sein wird, wissen wir nicht - aber die Gerüchteküche brodelt. Angeblich soll uns hier nämlich Fable 4 erwarten.

Ein großes RPG direkt zum Konsolenstart? Das wäre für mich Argument genug, die Xbox Series X sofort nach Hause zu holen. Und wenn wir den Gerüchten glauben können, wird Fable 4 tatsächlich groß. Man liest von Zeitreisen, mehreren Planeten, Open World, eigene Städte bauen und dann auch noch eine Multiplayer-Funktion bei gleichzeitiger Singleplayer-Kampagne. Ich drücke mir die Daumen, dass das klappt.

Rae braucht etwas ganz Neues

Viele der traditionellen Xbox-Marken sind nicht wirklich mein Fall, obwohl sie mir auf dem Papier eigentlich gefallen sollten. Ich liebe Deckungsshooter, aber Gears ist mir zu schwerfällig. Science-Fiction-Shooter sind eines meiner Lieblingsgenres, trotzdem will es bei Halo und mir nicht wirklich "klick" machen. Ich wünsche mir daher zum Launch der neuen Xbox Series X etwas komplett neues.

Keine Fortführung eines alten Franchises, kein Spin-Off und keinen Ableger. Ich möchte neue, frische Ideen und die gleich von Anfang an. Ich wünsche mir, dass Microsoft (vielleicht auf der E3 2020?) noch die ein oder andere Spiele-Überraschung für den Launch präsentiert - wie wär's zum Beispiel mit ein paar Singleplayer-Spielen oder einem exklusiven Obsidian-RPG? Das wäre für mich ein absoluter System-Seller.

Tobi bekommt seinen Wunsch-Launchtitel

Halo war anno 2002 der Grund, warum ich mir die erste Xbox kaufte und entfachte eine Liebe, die bis heute anhält. Deshalb hatte ich insgeheim schon spekuliert, dass Halo: Infinite ein Launch-Titel für die kommende Xbox-Generation sein könnte. Denn was wäre besser geeignet als der nächste langerwartete Titel mit dem inoffiziellen Xbox-Maskottchen? Der Master Chief zum Launch der neuen Xbox: Das wäre ein Statement.

Und ihr wisst es, genau so ist es glücklicherweise gekommen. Halo: Infinite wird wohl pünktlich zum Launch der Xbox Series X in den Läden stehen, ich bekomme damit meinen absoluten Wunsch-Launchtitel. Wenn ich daneben noch wählen müsste, würde ich Crimson Skies 2 nehmen. Das wäre nicht nur eine fantastische Überraschung, sondern gleichzeitig auch ein perfekter Fan-Service. Also Microsoft, macht es!

Basti hätte gerne ein Brütal Legend 2

Wenn ich mir so anschaue, welche Studios Microsoft gekauft hat, dann ist für mich immer noch Double Fine eine der mutigsten Entscheidungen. Das Studio rund um Entwicklerlegende Tim Schafer hat bisher mit keinem Spiel zu 100% überzeugen können. Gerade deshalb ist es spannend zu sehen, aus welchem Grund Microsoft dieses Studio gekauft hat.

Deshalb wäre für mich ein neues Brütal Legend oder zumindest ein Spiel, das in diese Richtung geht, ein Kaufgrund. Klar gibt es vieles, was man an dem Spiel bemängeln kann, wie die wirklich schlechten RTS-Sequenzen, die gerade zum Ende hin überhand genommen haben. Aber wenn ein zweiter Teil so wird wie die ersten paar Stunden des Spiels, dann bin ich einer der Ersten, die einen erneuten Ausflug in die Metal-Hölle machen werden.

Leroy will wieder in die Haut des coolsten Ninjas überhaupt schlüpfen

Auf der ersten Xbox hatte mich das damals exklusive Ninja Gaiden völlig weggeblasen. Mittlerweile hat die Reihe aufgrund des unrühmlichen dritten Teils ihren Glanz von damals verloren und auch Xbox-exklusiv ist sie seit Ninja Gaiden Sigma nicht mehr. Für mich ist die Neuausrichtung von Ninja Gaiden anno 2004 jedoch untrennbar mit der Marke Xbox verbunden.

Auch wenn Team Ninja mit Nioh 2 alle Hände voll zu tun hat und damit ein neuer Teil zum Release der neuen Xbox ausgeschlossen erscheint; es wird wieder Zeit für ein neues Abenteuer mit Ryu Hayabusa!

Und jetzt seid ihr dran: Welcher Launch-Titel wäre für euch unverzichtbar?