PS5 wird endlich leise: Neuer Lüfter soll Überhitzungsproblem lösen

Bei der PS4 ist der viel zu laute Lüfter einer der größten Kritikpunkte. Bei einigen Spielern kann der Lüfter der Konsole sogar so laut werden, dass er die Lautstärke des Spiels übertönt. Manche beklagen sich auch über Probleme mit der Überhitzung der Konsole. Deshalb befürchten einige, dass es auch bei der PS5 so sein wird. Da konnte jetzt der Systemarchitekt aber Entwarnung geben.

Keine Düsenjet-Geräusche mehr

Im Rahmen des gestrigen Livestreams, in dem Systemarchitekt Mark Cerny alles zu Specs und Hardware der PS5 bekannt gegeben hat, kam auch das Lüfterproblem auf. Cerny gibt zu, dass Fehler bei der PS4 gemacht wurden. Er gibt aber auch Entwarnung für alle, die denken, dass es bei der PS5 wieder so sein wird.

Was genau war das Problem: Cerny und sein Team haben den Energieverbrauch als Ursache für das Problem identifiziert. Der PS4-Lüfter wurde so gebaut, dass er auch am Ende des Lebenszyklus der Konsole für die aufwendigsten Spiele ausreicht und leise bleibt. Das war allerdings nicht der Fall und die PS4 wurde durch Spiele wie God of War so laut, da das Spiel mehr Energie verbraucht hat, als Cernys Team beim Entwurf der Konsole antizipiert hat.

Variable Frequenz des Lüfters: Das wird bei der PS5 nicht mehr so sein und laut Cerny hängt das damit zusammen, dass es eine festgesetzte Menge an Energie geben wird, die den Spielen bei der PS5 zur Verfügung stehen wird. Durch eine sogenannte "variable Frequenz" kann dann das Kühlsystem sich an die Situation anpassen und muss nicht durchgehend im höchsten Modus die Konsole kühlen. Damit soll sicher gestellt werden, dass der Lüfter auch bis zum Ende des Lebenszyklus der Konsole leise bleibt.

Mehr zur PlayStation 5

Im Rahmen des Livestreams hat Mark Cerny nicht nur etwas zu den Specs gesagt. Er äußerte sich auch in einem Nebensatz zum Release-Termin, der entgegen der Erwartungen vieler weiterhin 2020 sein wird. Auch zur Abwärtskompatibilität hat sich Cerny geäußert, die leider nur mit der PS4 und noch nicht einmal allen Spielen zum Start aufwarten wird. Wir zeigen euch auch wie der aktuelle Stand im Vergleich zwischen der PS5 und der Xbox Series X ist.