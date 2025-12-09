Läuft gerade Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Na'vi enthüllen als der 3. Kinofilm
Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Navi enthüllen als der 3. Kinofilm

0 Aufrufe

Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Na'vi enthüllen als der 3. Kinofilm

Jesko Buchs
09.12.2025 | 18:05 Uhr

Passend zum Kinostart des neuen Avatar-Films Fire and Ash veröffentlicht Ubisoft diesen Monat auch ein dickes Update für seine Avatar-Lizenzversoftung Frontiers of Pandora. In From the Ashes, so der Name des DLCs, stellt ihr euch als Na'vi-Krieger So'lek nicht nur den ausbeuterischen Menschen entgegen, sondern auch den treulosen Angehörigen des Asche-Klans. Diese haben sich mit den Kolonisten von der Erde verbündet und sich von der Weltenseele Eywa abgewandt – ein Verrat, den ihr natürlich nicht einfach so stehen lassen könnt.

Während die Feuer-Na'vi im Film weitgehend gesichtslose Schurken bleiben, will das Spiel mit seiner Charakterdarstellung deutlich tiefer schürfen. Der brandneue Lauch-Trailer zeigt etwa eine auffällige eigene visuelle Identität des Asche-Klans:
selbst beigebrachte Narben, Piercings und kräftige rote und schwarze Farbstreifen, die Essenz ihrer verbrannten
Heimat darstellen.

Der Trailer lässt uns außerdem bereits einen Blick auf Eckpunkte der Story der Erweiterung erhaschen: So soll zwischen Protagonist So'lek und Wukula, dem Haupt-Antagonisten des Addons bereits eine jahrelange Feindschaft bestehen. Wukula hat zudem die Scharfschützin Zari an seiner Seite, die mit einem menschlichen Gewehr in die Schlacht zieht.

Der DLC wird schätzungsweise 25 Euro kosten und am 19. Dezember 2025 parallel zum Kinostart von Avatar 3 (17. Dezember) erscheinen.
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Avatar: Frontiers of Pandora
Amazon
Avatar: Frontiers of Pandora
ab 26,69 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Navi enthüllen als der 3. Kinofilm Video starten   1:58

vor 16 Minuten

Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Na'vi enthüllen als der 3. Kinofilm
Avatar: Frontiers of Pandora - Was die Open World leisten muss Video starten   10:07

21.07.2021

Avatar: Frontiers of Pandora - Was die Open World leisten muss
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor 2 Wochen

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.395 Videos

Zum Kanal
Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora

Genre: Action

Release: 07.12.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint Video starten   3:53

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   2:08

vor 2 Stunden

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer Video starten   1:46

vor einer Stunde

Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer
Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series XS Video starten   3:37

vor 6 Stunden

Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series X/S
Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen Video starten   0:46

vor 6 Tagen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen
Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle? Video starten   1:05:00

vor 4 Tagen

Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle?
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Navi enthüllen als der 3. Kinofilm Video starten   1:58

vor 16 Minuten

Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Na'vi enthüllen als der 3. Kinofilm
Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer Video starten   1:46

vor einer Stunde

Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   2:08

vor 2 Stunden

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series XS Video starten   3:37

vor 6 Stunden

Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series X/S
Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA + Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist Video starten   28:17

vor einem Tag

Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA & Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist
Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint Video starten   3:53

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint
FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event Video starten   0:35

vor einem Tag

FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event
GTA Online bekommt neue Erweiterung A Safehouse in the Hills Video starten   2   1:00

vor 3 Tagen

GTA Online bekommt neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills"
Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle? Video starten   1:05:00

vor 4 Tagen

Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle?
Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation Video starten   0:31

vor 4 Tagen

Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation
Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin Video starten   1     2:15

vor 4 Tagen

Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin
Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da Video starten   2:15

vor 4 Tagen

Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da
mehr anzeigen