Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Na'vi enthüllen als der 3. Kinofilm

Passend zum Kinostart des neuen Avatar-Films Fire and Ash veröffentlicht Ubisoft diesen Monat auch ein dickes Update für seine Avatar-Lizenzversoftung Frontiers of Pandora. In From the Ashes, so der Name des DLCs, stellt ihr euch als Na'vi-Krieger So'lek nicht nur den ausbeuterischen Menschen entgegen, sondern auch den treulosen Angehörigen des Asche-Klans. Diese haben sich mit den Kolonisten von der Erde verbündet und sich von der Weltenseele Eywa abgewandt – ein Verrat, den ihr natürlich nicht einfach so stehen lassen könnt.

Während die Feuer-Na'vi im Film weitgehend gesichtslose Schurken bleiben, will das Spiel mit seiner Charakterdarstellung deutlich tiefer schürfen. Der brandneue Lauch-Trailer zeigt etwa eine auffällige eigene visuelle Identität des Asche-Klans:

selbst beigebrachte Narben, Piercings und kräftige rote und schwarze Farbstreifen, die Essenz ihrer verbrannten

Heimat darstellen.

Der Trailer lässt uns außerdem bereits einen Blick auf Eckpunkte der Story der Erweiterung erhaschen: So soll zwischen Protagonist So'lek und Wukula, dem Haupt-Antagonisten des Addons bereits eine jahrelange Feindschaft bestehen. Wukula hat zudem die Scharfschützin Zari an seiner Seite, die mit einem menschlichen Gewehr in die Schlacht zieht.

Der DLC wird schätzungsweise 25 Euro kosten und am 19. Dezember 2025 parallel zum Kinostart von Avatar 3 (17. Dezember) erscheinen.