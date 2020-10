Power- & Eject-Knopf der PS5: So schaltet ihr die Konsole an

Einige kennen es noch von früher: Die PS4 frisch gekauft, hingestellt, angeschlossen ... aber wie schalte ich das Ding jetzt an? Der Power-Knopf ist so dezent und minimalistisch gehalten, dass er beim ersten Mal für manche nur schwer zu entdecken ist. Und bei der PS5 verhält es sich nicht anders, auch hier sind Power und Disc-Eject nahezu unsichtbar, verschwimmen mit dem schwarzen Mittelteil der Next Gen-Konsole.

Also, wo ist der Power-Button zum Ein/Ausschalten der Laufwerk-PlayStation 5?

GamePro hat die PS5 mittlerweile in die Redaktion geliefert bekommen und kann die Konsole nun endlich näher betrachten. Deshalb wissen wir auch jetzt, wo sich der Powerknopf befindet. Wir zeigen es euch auf dem oberen Bild (gelb umrandet).

Der Knopf zum Ein-/Ausschalten ist der größere von den beiden. Bei dem kleineren Knopf daneben handelt es sich um den Eject-Button, mit dem ihr die Discs herausnehmen könnt. Stellt ihr die PS5 hingegen vertikal auf, dann befindet sich der Powerbutton unten und der Eject-Knopf darüber.

Diese Frage erübrigt sich bei der Digital-Edition der PS5 natürlich: Sie verfügt über kein Laufwerk und hat deshalb auch keinen Eject-Button.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und wird in zwei Varianten erhältlich sein. Die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro, die schlankere Digital-Edition hingegen 399 Euro.

