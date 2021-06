PS5-Käufer:innen haben Grund zur Hoffnung: Bald wohl Ratchet & Clank-Bundle erhältlich

Eine PS5 kaufen ist momentan fast unmöglich. Aber ein Bundle mit Ratchet & Clank: Rift Apart könnte die Chancen zumindest erhöhen, eine Konsole ergattern zu können. Angeblich wurde ein entsprechendes PlayStation 5-Bundle bereits bei einem Retail-Händler entdeckt und das Ganze klingt auch recht wahrscheinlich, aber ihr solltet euch trotzdem lieber nicht zu früh freuen.

PS5 kaufen: Womöglich bald die Chance auf ein Ratchet & Clank-Bundle

PS5 fast nicht erhältlich: Die PS5 ist seit ihrem Launch nur extrem schwierig zu bekommen. Das liegt an Lieferschwierigkeiten von Sony, die es wohl wegen der Coronavirus-Pandemie und der allgemeinen Knappheit von benötigten Halbleiter-Teilen nicht schaffen, die Nachfrage zu stillen.

Wir liefern in unserem Gamepro-Ticker zum PS5-Kauf regelmäßige Updates zum Stand der Dinge. Falls es irgendwo die begehrte Hardware gibt, erfahrt ihr es hier:

Bundle könnte Chancen erhöhen: Offenbar wurde beim französischen Retail-Händler Boulanger bereits ein PS5-Bundle mit Ratchet & Clank: Rift Apart gelistet. Das geht zumindest aus einem Tweet hervor, der mit 599 Euro auch gleich einen möglichen Preis für das Gesamtpaket aus PlayStation 5-Konsole und Spiel angibt.

Wie wahrscheinlich ist das? Es handelt sich um keine offizielle Bestätigung und auch das Bundle kann aktuell nicht auf der Retailer-Seite gefunden werden, da es angeblich nur in der Datenbank von Boulanger zu finden ist. Ihr solltet den Tweet also mit Vorsicht genießen, weil es sich bisher einfach nur um Spekulation handelt. Allerdings ist die Möglichkeit, dass so ein Bundle kommt, durchaus wahrscheinlich. Das war bei vergangenen Ratchet & Clank-Teilen zumindest schon mal der Fall.

Release schon bald? Das Gute an so einem Bundle wäre, dass es wohl relativ bald auf den Markt kommen würde. Zumindest dann, wenn sich hinter dem Tweet tatsächlich ein echtes Händler-Listing verbirgt. Ratchet & Clank: Rift Apart soll nämlich schon am 11. Juni erscheinen, also nächste Woche Freitag.

Würdet ihr euch so ein Bundle zulegen? Welches Spiel fändet ihr am besten in Kombination mit der PS5?