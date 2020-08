Sony gibt Update zum PS5-Release & beruhigt die Fans

"Ist der PS5-Release in Gefahr?" – Nicht nur die verheerenden Einflüsse der Corona-Pandemie, sondern auch Sonys langanhaltendes Schweigen über den genauen Erscheinungstermin der PS5 ließ bei den Fans vermehrt die Sorge aufkommen, dass sich der Launch der Next Gen-Konsole möglicherweise verschieben könnte. Nun gibt Sony abermals Entwarnung: Einem Release im Jahr 2020 solle nichts im Wege stehen.

Was Sony jetzt genau über den Launch der PS5 sagt

Woher stammt diese Info? GamesIndustry.biz hat Eric Lempel, Head of Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment, mit ihren Fragen gelöchert und ist während des Interviews unter anderem auf den Launch der PS5 eingegangen. Lempel beruhigt die PlayStation-Community:

"Wir [die PS5, Anm. d. Red.] werden in diesem Jahr launchen – das wird passieren – und wenn es nach mir geht, dann werden wir absolut sicherstellen, dass wir dabei dieselbe Magie und Aufregung aller vergangenen Konsolen-Launches transportieren werden."

Die PlayStation 5 erscheint also weiterhin Ende 2020, so viel sei laut Sony sicher. Über einen konkreten Release-Termin schweigt sich das Unternehmen aber nach wie vor aus. In den letzten Tagen wurden Gerüchte um einen November-Release laut, was aktuell aber nicht bestätigt ist.

Sony versichert übrigens nicht zum ersten Mal, dass die PS5 Ende 2020 launchen soll. Bereits im Mai 2020 versicherten die PlayStation-Macher*innen, dass die Konsole trotz Einflüsse der Corona-Krise wie geplant an den Start gehen soll.

Die globale Pandemie macht den Launch des PS4-Nachfolgers aber alles andere als einfach: Wie Lempel im GamesIndustry-Interview außerdem zu verstehen gibt, sei es eine riesige organisatorische Herausforderung, die PS5 pünktlich auf den Markt zu bringen.

"Würde sich die Welt in einem normalen Zustand befinden, dann würden wir die Leute unser Produkt an Demo-Stationen testen lassen. Wir würden ihnen die Möglichkeit geben, selbst Hand anzulegen, damit zu interagieren und zu verstehen, worüber wir reden. "

Sony verspricht schon bald neue PlayStation 5-Infos

Sony selbst veröffentlichte gestern den allerersten PS5-Werbespot und versprach im Zuge dessen, "in den nächsten Wochen" neue Infos zur Next Gen-Konsole zu liefern. Ob uns dabei die Enthüllung von Release und Preis erwartet, ist unklar.

