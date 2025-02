Open-World-Rennspiel für PS5 im Angebot: Wer sich Verfolgungsjagden mit der Polizei liefern will, tut das am besten hier!

Fans von Open-World-Rennspielen können gerade für PS5 ein Schnäppchen machen.

Habt ihr Lust, auf der PS5 durch eine amerikanische Großstadt sowie die grüne Natur ihres Umlands zu rasen und dabei vor der Polizei zu fliehen? Dann könnt ihr euch bei Amazon gerade eines der besten Open-World-Rennspiele, das die Konsole zu bieten hat, günstig im Sonderangebot schnappen. Laut Amazon handelt es sich um ein befristetes Angebot, wobei nicht verraten wird, wie lange der Deal noch läuft. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten:

Open-World-Rennspiel für PS5: Auf der Flucht vor der Polizei durch den Großstadtdschungel

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Es geht hier um Need for Speed Unbound. Das Open-World-Rennspiel hat uns in unserem GamePro-Test nicht zuletzt wegen seiner vielfältigen Tuning- und Gestaltungsmöglichkeiten der 143 Wagen sowie wegen seines tollen Fahrgefühls überzeugt. Wie immer in der Reihe handelt es sich allerdings nicht um eine detaillierte Rennsportsimulation, sondern um einen Arcade-Racer, der Geschwindigkeit vor Realismus setzt.

Wie schon der Vorgänger Need for Speed Heat ist Unbound dennoch ein Stück anspruchsvoller als ältere Serienteile, allein schon deshalb, weil die KI-Gegner besser und glaubwürdiger sind und nicht mehr wie am Gummiband gezogen über die Strecken fahren, wie es früher mal in der Reihe üblich war. Gerade bei den Verfolgungsjagden mit der Polizei zieht der Schwierigkeitsgrad in Unbound zudem deutlich an, die Cops lassen sich nicht so leicht abschütteln.

Neben dem Fahrgefühl schneidet Need for Speed Unbound auch beim Tuning und bei der Auswahl der Autos stark ab.

Die Spielwelt ist diesmal recht ansprechend: Ihr bekommt die stark an Chicago erinnernde fiktive Großstadt Lakeshore City mitsamt eines Umlands voller Berge und Wälder, welches interessante, kurvenreiche Strecken liefert. Mit einem Forza Horizon 4 oder 5 kann Need for Speed Unbound trotzdem nicht mithalten, aber auf der PS5, wo die Konkurrenz an Open-World-Rennspielen nicht allzu groß ist, findet man nicht viel Besseres.

Am Grafikstil von Need for Speed Unbound hingegen scheiden sich die Geister: Das Studio Criterion hat sich diesmal dazu entschieden, den prinzipiell realistischen Look mit bunten Comic-Effekten zu vermischen. Diese Idee wurde immerhin mit Stil und einigem Aufwand umgesetzt, aber man bekommt doch das Gefühl, als ob hier mit Farbe übertüncht werden sollte, dass Need for Speed grafisch nicht mehr ganz zur Spitzenklasse gehört.

Dennoch: Wenn ihr euch an die Comic-Effekte gewöhnen könnt, bekommt ihr hier ein gutes und umfangreiches Open-World-Rennspiel, das vor allem bei der Kerntugend, nämlich dem Spaß am Fahren, punkten kann. Den aktuellen Angebotspreis bei Amazon ist es damit auf jeden Fall wert: