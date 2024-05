PS5-Rollenspiel im Angebot: Dieses epische JRPG aus 2023 ist ein Muss für Anime-Fans!

Erst 2023 erschienen und jetzt zum Schnäppchenpreis verfügbar: Das große Anime-JRPG One Piece Odyssey.

Lust auf ein großes JRPG mit Anime-Vorlage? Bei Amazon könnt ihr jetzt das erst Anfang 2023 mit einer UVP von 69,99€ erschienene One Piece Odyssey zum Schnäppchenpreis abstauben. Die Versionen für PS5 und PS4 kosten aktuell nur noch 19,99€. Diesen Preis ist das umfangreiche Rollenspiel, das die Atmosphäre der Vorlage hervorragend einfängt, trotz ein paar Macken auf jeden Fall wert. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt. Beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange es noch gilt. Falls ihr keine Fans von One Piece seid, dann könnt ihr euch übrigens genauso günstig das Open-World-Spiel Dragon Ball Z: Kakarot schnappen:

Was bietet One Piece Odyssey?

2:13 One Piece Odyssey - Im Launch-Trailer bricht die Strohut-Crew auf zu neuen Ufern

One Piece Odyssey ist ein Rollenspiel, das euch sowohl eine völlig neue Geschichte rund um Ruffy und seine Strohhüte erleben als auch einige der besten Stories und Momente der Serie nachspielen lässt. Ruffy und seine Crew stranden nämlich auf einer Insel, auf der sie ihre Kräfte verlieren. Um sie wiederzubekommen, müssen sie nicht nur vier Kolosse besiegen, sondern auch bestimmte Erinnerungen noch einmal durchleben.

Spielerisch handelt es sich bei One Piece Odyssey um ein klassisches JRPG: Treffen wir in der Spielwelt auf Gegner, wird in einen separaten Kampfbildschirm gewechselt. Hier liefern wir uns taktische, rundenbasierte Gefechte, in denen wir nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip die Schwächen unserer Feinde auszunutzen versuchen. Zwischendurch stoßen wir beim Erkunden auf kleine Rätsel, die Abwechslung bringen, aber nicht sonderlich fordernd sind.

Übrigens bekommt ihr mit One Piece Odyssey für eure 19,99€ einen stattlichen Umfang: Macht ihr die Nebenaufgaben, könnt ihr gut und gerne 60 Stunden beschäftigt sein. Allerdings wirken manche Quests durch lange Laufwege unnötig gestreckt. Für Fans der Anime-Vorlage ist das Rollenspiel dennoch ein Muss, weil es die Atmosphäre und auch den Humor der Vorlage hervorragend rüberbringt und zudem stilsicher inszeniert ist.

