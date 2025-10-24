1523 Aufrufe
Frecher, größer, besser - Aber ist das genug? - The Outer Worlds 2 im Testvideo
Hier könnt ihr euch das Test-Video unserer GameStar-Kollegen zur Rollenspiel-Fortsetzung The Outer Worlds 2 anschauen. Diesmal schickt euch Obsidian Entertainment in eine neue Kolonie, die aber wieder mit gierigen Mega-Konzernen und anderen absurden Fraktionen zu kämpfen hat.
Neben etwas schickerer Grafik und einem größeren Umfang überzeugt Teil 2 vor allem mit viel spielerischer Freiheit. Nach eurem ersten Durchgang, der circa 40 bis 50 Stunden dauern wird, lohnt sich deswegen auch ein zweiter oder dritter Ausflug ins Weltall.
Unseren schriftlichen GamePro-Test findet ihr hier: The Outer Worlds 2 im Test
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.