Frecher, größer, besser - Aber ist das genug? - The Outer Worlds 2 im Testvideo

Hier könnt ihr euch das Test-Video unserer GameStar-Kollegen zur Rollenspiel-Fortsetzung The Outer Worlds 2 anschauen. Diesmal schickt euch Obsidian Entertainment in eine neue Kolonie, die aber wieder mit gierigen Mega-Konzernen und anderen absurden Fraktionen zu kämpfen hat.

Neben etwas schickerer Grafik und einem größeren Umfang überzeugt Teil 2 vor allem mit viel spielerischer Freiheit. Nach eurem ersten Durchgang, der circa 40 bis 50 Stunden dauern wird, lohnt sich deswegen auch ein zweiter oder dritter Ausflug ins Weltall.

Unseren schriftlichen GamePro-Test findet ihr hier: The Outer Worlds 2 im Test