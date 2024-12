PS5-Shooter für 15€ im Angebot: Spielt diesen Geheimtipp endlich, solange er günstig ist!

Der Black Friday Sale ist zwar offiziell vorbei, doch bei Amazon gibt es gerade noch immer eine stattliche Auswahl an Spielen für PS5, Xbox und Switch günstiger. Für PS5 könnt ihr euch jetzt etwa einen der grafisch beeindruckendsten First Person Shooter des letzten Jahres, der leider trotzdem nicht die verdiente Beachtung gefunden hat, für nur 14,99€ im Angebot sichern. Falls auch ihr diesen Geheimtipp verpasst habt, solltet ihr ihn jetzt endlich nachholen:

Amazon macht übrigens keine Angaben zur Dauer des Deals. Das Angebot kann also jederzeit enden.

4:19 Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Es geht hier um Immortals of Aveum, den im letzten Jahr erschienenen Magie-Shooter, der schon allein durch seine Optik und sein ungewöhnliches Setting beeindruckt. Im Lauf der umfangreichen Solo-Kampagne kämpft euch durch eine wunderschöne Fantasy-Welt, die sowohl durch ihre reich verzierte Architektur als auch durch ihre prachtvollen Landschaftspanoramen verzaubert. Noch dazu sind die Kämpfe eindrucksvoll inszeniert und brennen ein wahres Effektfeuerwerk ab.

Aber auch beim Gameplay kann Immortals of Aveum überzeugen: Ihr spielt einen hochbegabten Magier, der seinen Feinden mit 25 verschiedenen Zaubern einheizt. Durch die Kombination verschiedener Zauber mit Nahkampfangriffen könnt ihr effiziente und kreative Angriffsstrategien entwickeln. Hinzu kommen 80 Talente und Fähigkeiten, die ihr über ein motivierendes Fortschrittssystem weiterentwickelt.

Die Zauber werden in Immortals of Aveum aufwendig und effektvoll in Szene gesetzt.