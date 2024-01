PS5 Slim im Angebot: Bis Sonntag günstig im Bundle mit Marvel’s Spider-Man 2 schnappen!

Die PS5 Slim könnt ihr jetzt zusammen mit Marvel's Spider-Man 2 günstiger bekommen, der Bundle-Rabatt beträgt rund 56€.

Seit die neue PS5 Slim das alte Modell ersetzt hat, sind Sonderangebote für die Konsole wieder selten geworden. Bei MediaMarkt könnt ihr die PS5 Slim jetzt endlich mal wieder etwas günstiger bekommen, und zwar im Bundle mit dem Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man 2. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 569€. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite der PS5 Slim, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Bei einem Einzelpreis der PS5 von 549,99€ und von 74,99€ für Spider-Man 2 beträgt der Bundle-Rabatt also rund 56€. Viel Zeit habt ihr allerdings nicht mehr, denn der Gutscheinheft-Sale bei MediaMarkt, zu dem das Angebot gehört, endet bereits am Sonntag.

Wie gut ist das PS5-Angebot bei MediaMarkt?

Im Vergleich zu den PS5-Deals am Black Friday 2023 mag das aktuelle Angebot bei MediaMarkt gar nicht mal so günstig wirken. Nur war es damals eben noch das alte PS5-Modell, das stark reduziert war. Die Händler hatten die Gelegenheit genutzt, um die alte Version schnell noch loszuwerden, bevor sie durch die PS5 Slim ersetzt wurde, und das mit Erfolg.

Inzwischen ist die alte PS5 so gut wie ausverkauft und bei der PS5 Slim halten sich fast alle Händler ungefähr an die UVP von 549,99€. Am günstigsten ist laut Vergleichsplattformen momentan Coolblue mit einem Preis von 539€. Die 30€ Aufpreis, die ihr im Vergleich dazu beim Bundle von MediaMarkt bezahlt, ist Marvel’s Spider-Man 2 allerdings allemal wert.

Wie gut ist Marvel’s Spider-Man 2?

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Spider-Man 2 hat hervorragende Kritiken bekommen und sogar noch deutlich besser abgeschnitten als der Vorgänger. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei beeindruckenden 90 Punkten. Auch wir waren im GamePro-Test ziemlich begeistert, wie ihr hier nachlesen könnt:

Besonders gelobt werden die neuen Fähigkeiten und Gameplay-Ideen, die für mehr spielerische Abwechslung sorgen als im ersten Teil, und auch die spannendere und noch besser inszenierte Story. Nach wie vor toll sind die offene Spielwelt und das Gefühl von Freiheit und Geschwindigkeit, wenn wir uns im detailliert modellierten New York von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen.

