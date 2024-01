PS5 Slim: Sony zeigt schicke neue Seitenplatten-Farben fürs neue Modell - das langweilige Weiß kann einpacken

Auch die PS5 Slim bekommt bald schicke neue farbige Seitenplatten.

Ihr habt das vor einigen Wochen veröffentlichte PlayStation 5-Modell aka die "Slim" erworben? Dann könnt ihr euch bald auf drei neue Seitenplatten-Farben freuen, sofern euch das standardmäßige Weiß zu langweilig ist. Die Website The Verge konnte auf der Tech-Messe CES 2024 bereits einen Blick auf die drei neuen Farben werfen, in die ihr eure PS5 Slim bald hüllen könnt.

Das sind die drei neuen Faceplate-Farben für die PS5 Slim:

Cobalt Blue

Sterling Silver

Volcanic Red

Release und Preis: Wann die neuen Faceplates erscheinen, ist noch nicht bekannt. Preislich starten die Seitenplatten laut The Verge bei 54,99 US-Dollar. Die Seitenplatten sind sowohl für die Digital-Edition der PS5 Slim als auch für die teurere Variante mit Laufwerk erhältlich. Wer's farblich einheitlich haben will, kann sich noch einen farblich passenden DualSense-Controller dazu holen.

Alle drei Seitenplatten-Farben sowie weitere alternative Farbvarianten gibt es auch für die Standard-PS5. Der DualSense-Controller ist ebenfalls in diesen (und weiteren Farben) erhältlich:

Und so sehen die drei neuen PS5 Slim-Seitenplatten aus:

Das Besondere: Wie The Verge schreibt, ist die Oberfläche die neuen PS5 Slim-Seitenplatten komplett matt. Die standardmäßige weiße PS5 Slim hat hingegen eine matte sowie eine glänzende "Hälfte".

Was ändert sich am PlayStation 5 Slim-Modell und welche Features sind neu? In unserem oben verlinkten großen GamePro-Hardware-Hub findet ihr alle wichtigen Infos zum neuen PlayStation 5-Modell in der Übersicht sowie alle Unterschiede zum originalen Modell der Sony-Konsole.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr von den neuen PS5 Slim-Faceplates und welche Farbe ist euer Favorit? Und: Welche Farben wünscht ihr euch außerdem für eure PS5, die es bislang noch nicht gibt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.