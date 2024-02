PS5 Slim + Spider-Man 2 für 469€: Bundle mit Disc Edition jetzt zum Top-Preis kaufen!

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr jetzt ein sagenhaft günstiges PS5-Bundle mit Marvel's Spider-Man 2.

Die große Mehrwertsteuer-Aktion ist gerade erst vorbei, aber trotzdem hauen MediaMarkt und Saturn die PS5 Slim schon wieder günstig raus: Für die Disc Edition der Konsole bezahlt ihr bei beiden Händlern jetzt nur noch 469€ - und zwar zusammen mit dem Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man 2. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite der PS5, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Laut den Händlern läuft der Deal noch bis 9 Uhr morgens am 26. Februar. Wir könnten uns aber gut vorstellen, dass er aufgrund enormer Nachfrage schon früher ausverkauft sein wird. Der Versand ist bei beiden Shops kostenlos.

Wie gut ist der Preis des PS5 Spider-Man 2 Bundles?

469€ für die PS5 Slim Disc Edition mit Spiel sind ein absoluter Top-Preis, und zwar natürlich umso mehr, wenn es sich um einen großen Exklusivhit wie Spider-Man 2 handelt. Der laut Vergleichsplattformen bislang günstigste Preis für die PS5 Slim waren 462,18€. So viel hat die Konsole am letzten Wochenende in der Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und Saturn gekostet, aber eben ohne Spiel. Der Einzelpreis von Spider-Man 2 liegt derzeit bei 72,99€, der neue Bundle-Deal ist also noch deutlich besser.

Was ist neu an der PS5 Slim?

Die PS5 Slim ist nicht leistungsstärker, aber immerhin deutlich kompakter als die alte PS5.

Mehr Speicher, gleiche Leistung: Die im November 2023 erschienene PS5 Slim hat die ältere Version, die nicht mehr produziert wird, inzwischen weitestgehend ersetzt. Was die Technik angeht, gibt es kaum Unterschiede zwischen den beiden Varianten. Nur beim Speicher schneidet die PS5 Slim mit 1 TB statt 825 GB besser ab. An der Leistungsstärke der Konsole hat sich ebenso wenig geändert wie an der unverbindlichen Preisempfehlung, die nach wie vor bei 549,99€ liegt.

Kleiner und weniger standfest: Die auffälligsten Merkmale der PS5 Slim sind ihr geringeres Gewicht (3,2 kg statt 4,5 kg) und ihre geringere Größe. Rund 30 Prozent vom Volumen wurden eingespart. Das macht es deutlich leichter, die Konsole unter dem Fernseher unterzubringen, wenn man dort nur wenig Platz hat. Einen Nachteil gibt es allerdings auch: Wenn ihr die neue PS5 Slim aufrecht aufstellen wollt, müsst ihr jetzt nämlich einen Standfuß separat dazukaufen.

