PS5: Sony nennt Release-Zeiträume für Horizon 2 & Gran Turismo 7

Bereits vor wenigen Tagen kamen dank einer Werbung aus Frankreich erste Gerüchte auf, ob wir Gran Turismo 7 schon in der ersten Jahreshälfte von 2021 für PS5 erwarten können. Ein kleiner Schriftzug mit "Sortie prévue pour la première moitié de 2021" deutete auf den Releasezeitraum hin. Leider blieb eine Bestätigung seitens Sony noch aus. Bis jetzt.

2021 wird ein freudiges Jahr für PS5-Spieler

Endlich offiziell: So veröffentlichte Sony einen Launch-Trailer namens "New Worlds To Explore", in welchem diverse Release-Zeiträume für kommende PS5-Blockbuster näher terminiert werden. So können sich Besitzer der Next-Gen-Konsole in der ersten Jahreshälfte von 2021 auf Titel wie Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart und Returnal freuen. In der zweiten Jahreshälfte von 2021 erwartet uns dann endlich Aloy und entführt uns in neue Länder in Horizon Forbidden West.

Die Vorzüge der PS5

Durch die neuen Möglichkeiten, die die PS5 zur Verfügung stellt, soll das Spielgefühl noch immersiver sein. Der DualSense-Controller bietet dank haptischem Feedback und adaptiven Triggern ein ganz neues Erlebnis. Dank des Titels Astro's Playroom könnt ihr euch selbst von den neuen Features überzeugen.

Auf welches Spiel freut ihr euch in 2021 am meisten?