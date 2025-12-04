Dieses PS5-Spiel ist wirklich göttlich: Wunderschönes Fantasy-Epos mit 94 Punkten auf Metacritic jetzt im Top-Angebot sichern!

Was das Artdesign der mythologischen Fantasy-Welten angeht, macht diesem PS5-Spiel niemand etwas vor.

Jetzt könnt ihr euch ein gleich in mehrfacher Hinsicht göttliches PS5-Spiel zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Den Megahit, der in unserem GamePro-Test 93 Punkte bekommen hat, gibt's bei MediaMarkt gerade für nur 19,99€ statt 79,99€ (UVP). Diesen Preis ist das wunderschöne Fantasy-Epos zweifelsfrei wert. Hier bekommt ihr den Deal:

Das Angebot ist übrigens Teil einer größeren Gaming-Aktion bei MediaMarkt, durch die es noch viele weitere PS5-Spiele zu Top-Preisen gibt, darunter etwa Dead Stranding 2, Marvel's Spider-Man 2 und Astro Bot. Hier findet ihr die Übersicht über den Sale:

Ein episches Abenteuer in neun Welten: Das bietet der Fantasy-Hit für PS5!

In God of War Ragnarök bekommt ihr gleich neun verschiedene, von der nordischen Mythologie inspirierte Welten geboten.

Wir sprechen hier von God of War Ragnarök, das mit 94 Punkten auf Metacritic zu Sonys besten First-Party-Spielen für die PS5 gehört und euch abermals in Fantasy-Welten schickt, die von der nordischen Mythologie inspiriert sind und in denen ihr euch erneut mit deren Göttern herumschlagen dürft. Diesmal bekommt ihr gleich neun verschiedene Welten, die mal lineare Abschnitte bieten, oft aber über weite offene Gebiete verfügen, in denen ihr eurem Entdeckerdrang freien Lauf lassen könnt.

Optisch unterscheiden sich diese Welten vom feurigen Muspelheim über die zerklüfteten Landschaften der Zwergenwelt Svartalfheim (die ihr oben auf dem Titelbild dieses Artikels seht) bis hin zum grünen, idyllischen Asgard deutlich voneinander. Alle gemein haben sie ein hevorragendes Artdesign und eine Umsetzung auf höchstem technischen und künstlerischen Niveau, mit der kaum ein anderes Fantasy-Spiel mithalten kann.

God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

God of War Ragnarök setzt aber nicht nur seine Spielwelt, sondern auch seine Geschichte und seine Kämpfe fantastisch in Szene. Die Attacken sind toll animiert und vermitteln auch ein exzellentes Gefühl für die Wucht, mit der Kratos seine Feinde trifft. Spielerisch wird dabei deutlich mehr Komplexität geboten, etwa durch Neuerungen wie Schilde und durch viele neue Fähigkeiten, die ihr nach und nach freischalten könnt.

All das ist auch nötig, denn God of War Ragnarök bietet deutlich mehr Umfang als der Vorgänger und will euch rund 50 Spielstunden lang fesseln. Das führt leider dazu, dass die eigentlich tolle Story im Mittelteil mal etwas durchhängt. Doch über solche Längen tragen die spielerische Qualität und die Schönheit der Spielwelt locker hinweg und machen God of War Ragnarök so zu einem der besten und visuell eindrucksvollsten Fantasy-Epen, die die PS5 zu bieten hat.