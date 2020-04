PS5 - Endlich! Erste große Spiele werden im Mai offiziell enthüllt

Bei PlayStation tut sich etwas. Das Warten auf neue Infos zur PS5 hat bald ein Ende, denn jetzt wissen wir, wann die ersten großen Next Gen-Spiele enthüllt werden sollen. Und nicht nur das: Fans spekulieren jetzt umso stärker auf einen Konsolen-Reveal im Mai. Aber eines nach dem anderen.

Dann werden die neuesten PS5-Spiele enthüllt

Was wird gezeigt? Wie das Official PlayStation Magazine (OPM) in seiner aktuellen Ausgabe bekannt gibt, sollen in der nächsten (Juli-)Ausgabe "die neuesten PlayStation 5-Spiele" enthüllt werden. Das Magazin verspricht dabei nicht nur eine generelle Vorstellung der Games, sondern will offenbar auch schon Anspieleindrücke liefern.

"Die nächste Generation startet mit der kommenden Ausgabe, in der wir die neusten PlayStation 5-Spiele enthüllen und vorstellen, wie sie sich spielen werden", heißt es im Teaser des Magazins auf Twitter.

Wann ist es soweit? Die physische Version des Heftes erscheint am 2. Juni 2020, digital soll sie aber schon ein paar Tage eher erhältlich sein. Wir rechnen also schon Ende Mai mit den Infos zur den kommenden PlayStation 5-Games.

Was könnten das für PS5-Spiele sein - ist Horizon Zero Dawn 2 darunter?

Hier können wir natürlich nur spekulieren. Weil die Infos aber über das offizielle Magazin bereitgestellt werden, dürften wir uns hier auf den ein oder anderen großen Titel einstellen. Darunter sicherlich das ein oder andere Launch-Spiel, das Ende 2020 mit der PlayStation 5 aufschlägt.

Horizon Zero Dawn 2? Heißer Kandidat für ein PS5-Launch-Spiel ist nach neuesten Gerüchten unter anderem ein Sequel zu Horizon Zero Dawn. Neuesten Gerüchten zufolge plane Entwickler Guerilla Games sogar eine HZD-Trilogie.

Wird das PlayStation 5-Design dann im Mai enthüllt?

Die Ankündigung des Enthüllungszeitraums für die Spiele lässt viele Fans jetzt natürlich spekulieren. Im PS5-Subreddit kommt derweil nämlich die Vermutung auf, dass Sony die eigentliche PS5-Konsole schon vorher, Mitte Mai enthüllt.

Sprich: Sony zeigt erst die Hardware, und danach die Spiele via OPM, so die Vermutung der Spieler.

Diese Annahmen basieren auf Gerüchten, die vor einigen Tagen die Runde machten. Dahinter steckt die Website Video Games Chronicle, die sich auf eine anonyme Quelle beruft, die in Kenntnis von Sonys Plänen sei. Laut Bericht sei ein PS5-Event für Mai geplant. Dieses sei aufgrund der Corona-Krise allerdings nicht in trockenen Tüchern.

Sicher ist es also ganz bestimmt nicht, dass wir die PS5 vor der Vorstellung der Spiele zu sehen bekommen. Und falls doch, werden wir es in absehbarer Zeit erfahren.

Alle bisherigen offiziellen Infos zur PS5

Wann erscheint die PS5? Sonys neue Konsole soll laut Sony Interactive Entertainment-Chef Jim Ryan trotz Corona-Krise weiterhin Ende 2020 auf den Markt kommen, ebenso wie Microsofts Xbox Series X.