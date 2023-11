Offizielle PS5-SSD im Angebot: 2TB Speicher und Heatsink jetzt zum Bestpreis schnappen

So günstig wie aktuell bei Amazon gab es die PS5-SSD WD Black SN850P mit 2TB laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor.

Geht euch angesichts der Flut an Hits wie Marvel’s Spider-Man 2 und Alan Wake 2 langsam der Speicherplatz auf eurer PS5 aus? Dann aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr gerade die erst vor ein paar Monaten erschienene, offiziell lizenzierte PS5-SSD WD Black SN850P im Angebot bekommen. Die 2TB-Version der mit einem Heatsink ausgestatteten NVMe SSD gibt’s zum neuen Bestpreis von 139€. Auch die 1TB-Version ist reduziert.

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt und bei Saturn. Dort ist es Teil der „Bunten Black Deals“, durch die ihr bis zum 10. November zahlreiche günstige Technikangebote abstauben könnt, zum Beispiel 4K-Fernseher oder auch ein Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller und EA Sports FC 24:

Amazon macht übrigens bislang keine Angaben dazu, wie lange der SSD-Deal noch gilt. Es ist aber gut möglich, dass der Händler nur mit dem Sale von MediaMarkt und Saturn mitgezogen ist und das Angebot deshalb ebenfalls bis zum 10. November laufen lässt.

Was bietet die WD Black SN850P PS5-SSD?

Die WD Black SN850P bietet eine hohe Geschwindigkeit und einen speziell für PS5 designten Heatsink.

Sehr schnell: Die WD Back SN850P passt nicht nur problemlos in die PS5. Sie ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s auch mehr als schnell genug für die Konsole, die laut Sony mindestens 5.500 MB/s braucht, und sogar der beliebten Samsung 980 Pro (max. 7.000 MB/s) leicht überlegen. In der 2TB-Version kommt die WD Black SN850P zudem auf eine beeindruckende Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s. Das ist für die Verwendung in der PS5 allerdings weniger wichtig.

Heatsink & offizielle Lizenz: Von der ähnlichen WD Black SN850X unterscheidet sich die SN850P durch ihren speziell an die PS5 angepassten Heatsink und die offizielle PlayStation-Lizenz. Das machte sie zum Release etwas teurer als die Heatsink-Version der SN850X. Momentan gibt es Letztere laut Vergleichsplattformen aber nirgendwo günstiger. Deshalb lohnt es sich jetzt, zur PS5-Version der SSD zu greifen, auch wenn deren Vorteile gegenüber dem älteren Modell nicht allzu groß sind.

