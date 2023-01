Nur für 24 Stunden: PS5-SSD Samsung 980 Pro mit Heatsink bei MediaMarkt im Angebot

Falls gerade der Speicherplatz auf eurer PlayStation 5 knapp zu werden droht, habt ihr Glück gehabt. Bei MediaMarkt gibt es nämlich heute die gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Samsung 980 Pro günstig im Sonderangebot. Für die Version mit 1 TB Speicherplatz und Heatsink bezahlt ihr nur noch 111€ (UVP: 169,99€). Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr das Modell gerade nirgendwo sonst so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Es handelt sich allerdings um einen Tagesdeal, der um 9 Uhr heute Morgen gestartet wurde und nur für 24 Stunden gültig ist. Ihr solltet also nicht zu lange warten. Der Versand ist übrigens kostenlos.

Was taugt die Samsung 980 Pro für die PS5?

Kürzere Ladezeiten: Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe-SSD mit dem Formfaktor M.2 2280 und passt daher problemlos in die PlayStation 5. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s ist sie auch mehr als schnell genug für Sonys Konsole, die mindestens 5.500 MB/s erfordert. In der Regel sind die Ladezeiten mit der Samsung 980 Pro sogar ein kleines bisschen kürzer als mit der Standard-SSD der PS5. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.000 MB/s übrigens auch ziemlich hoch, was für den Einsatz in der PS5 aber weniger wichtig ist.

Passender Heatsink: Auch der bei dieser Version der Samsung 980 Pro mitgelieferte Heatsink ist perfekt für PS5 geeignet, was nicht selbstverständlich ist, da viele SSD-Kühlkörper zu groß für die Konsole sind. Prinzipiell würde die SSD übrigens auch ganz ohne Heatsink in der PlayStation 5 funktionieren. Dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu Abstürzen kommt. Das hier angebotene Modell könnt ihr hingegen direkt in eure PS5 einbauen, ohne über solche Probleme nachdenken zu müssen.

In unserer Kaufberatung könnt ihr mehr darüber erfahren, worauf ihr beim Kauf und Einbau einer SSD in eure PS5 achten solltet:

161 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen