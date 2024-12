PS5-Spieler zeigt seinen Stick Drift-Friedhof - wie viele DualSense-Controller sind euch schon kaputtgegangen?

Dürfen wir vorstellen? Der PS5-Stick Drift-Friedhof (Bild: reddit.com/user/Major-Payne2319/).

Was haben Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series S/X gemeinsam? Alle drei Konsolen beziehungsweise ihre Controller kämpfen mit dem Stick Drift-Problem. Bei manchen Menschen nimmt das Ganze so üble Ausmaße an, dass sie sich einen regelrechten Controller-Friedhof angelegt haben.



Ein Reddit-User zeigt seinen, er musste sich offenbar schon von vier DualSense-Controllern verabschieden. Wir sehen uns an, was man dagegen unternehmen kann und wollen natürlich auch von euch wissen, wie eure Erfahrungen damit sind.

So sieht der "Stick Drift-Friedhof" eines PS5-Spielers aus – er hat schon vier Controller verloren

Was ist Stick Drift? Dabei handelt es sich um einen Defekt, der den Analog-Sticks zu schaffen macht. Er äußert sich dadurch, dass Eingaben registriert werden, auch wenn ihr den Controller nicht einmal in der Hand habt. Mit den nervigen Effekten, dass zum Beispiel eure Spielfigur läuft, obwohl ihr das nicht wollt, dass sich die Kamera von allein dreht oder dass ihr einfach nicht mehr richtig steuern könnt.

PS5-Spieler hat schon vier Controller verheizt: Auf Reddit macht eine Person ihrem Unmut Luft und erklärt, sie habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, noch weitere DualSense-Controller zum eigenen Stick Drift-Friedhof hinzuzufügen. Immerhin liegen dort anscheinend schon vier Stück zur Ruhe gebettet.

"Ich schwöre, ich bin niemand, der viel clickt. Tatsächlich ist es immer mein rechter Joystick, den ich selten in Spielen clicken [also reindrücken, Anmerkung der Redaktion] muss. Ich liebe diese Controller, aber Mann, es ist wirklich nervig. Ich hatte dieses Problem nie mit irgendeiner anderen Konsolen-Generation."

Das könnt ihr gegen Stick Drift tun – was die Community vorschlägt

Habt ihr noch Garantie? Sollte die Gewährleistung noch nicht abgelaufen sein, könnt ihr den DualSense-Controller der PS5 einfach umtauschen (oder natürlich auch die Nintendo Switch-Joy-Cons oder den Xbox Wireless Controller, sollten die betroffen sein). Im Idealfall werden die kaputten Analogsticks repariert oder ihr bekommt einen ganz neuen Controller.

Selbst reparieren: Im Netz gibt es haufenweise Anleitungen dazu, wie ihr eure Controller selbst auseinandernehmen und möglicherweise sogar vollständig reparieren könnt. Wenn die Garantie bereits nicht mehr greift, ist das auf jeden Fall einen Versuch wert. Mit etwas Glück könnt ihr den Controller dann noch weiterbenutzen, statt ihn begraben zu müssen.

Einfach mal reinigen: In den Kommentaren unter dem Reddit-Post schwören viele Spieler*innen auch darauf, den Controller zu reinigen. In vielen Fällen soll das schon ausgereicht haben, um dem Stick Drift den Garaus zu machen. Am besten geht das mit einem trockenen Wattestäbchen, selbst wenn ihr euren Controller nicht auseinander bauen wollt.

Ansonsten könnt ihr auch noch versuchen, den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Sticks jeweils längere Zeit reinzudrücken und zu bewegen, die Empfindlichkeit des Controllers anzupassen, eine Aktualisierung der Controller-Software vorzunehmen oder die Bluetooth-Verbindung zu trennen und neu zu verbinden.

Jetzt seid ihr dran: Wie viele eurer Controller hatten schon Probleme mit Stick Drift und wie seid ihr damit umgegangen?