PS5: Sonys Teardown-Video bestätigt wohl Leak um schwarzen Controller

Sony hat bisher noch nicht gezeigt, wie die Benutzeroberfläche der PS5 aussieht. Allerdings gab es vor kurzem ein Video, das das UI präsentierte. Außerdem zeigte der Clip einen schwarzen DualSense-Controller mit weißen oder grauen Buttons und eine geöffnete PS5. Damals wurde die Echtheit dieses Leaks angezweifelt, nun bestätigt in Sony quasi selbst. Es wird wohl wirklich einen schwarzen PS5-Controller geben.

Sony bestätigt quasi einen Leak: Jetzt sieht die Sache etwas anders aus. Denn im kürzlich veröffentlichten Teardown-Video von Sony, in dem der für das Hardware-Design verantwortliche Yasuhiro Ootori die Next-Gen-Konsole auseinanderbaut, sieht die PS5 genauso aus wie auf dem Leak-Video. Dies fällt sofort am Design des Lüfters auf.

Es scheint also so, als wäre das geleakte Video echt. Und das bedeutet gleich zwei Dinge:

Das gezeigt UI ist offenbar tatsächlich das der PS5. So sieht es dann also aus, wenn wir unsere Konsole einschalten, sie bootet und wir den Benutzer auswählen

Und es wird allem Anschein nach wirklich einen schwarzen DualSense-Controller geben.

Ist das auch alles schon final?

Es könnte noch Änderungen geben: Es könnte natürlich sein, dass Sony die Boot-Sequenz und das UI der PS5 mittlerweile noch etwas angepasst hat. Auch, ob das Design des gezeigten DualSense-Controllers final ist, lässt sich nicht sagen.

Allerdings können sich alle, die gerne einen schwarzen Controller hätten, sich freuen. Denn so, wie es aussieht, bekommen wir einen. Wann er verfügbar sein wird, ist nicht klar. Immerhin muss die PS5, die am 19. November 2020 in Deutschland erscheint, erst einmal in den Handel kommen.

Und hier sieht die Vorbesteller-Situation nach wie vor recht düster aus. Erst gestern, den 7. Oktober, wurden Hunderte von PS5-Vorbestellungen von Media Markt und Saturn storniert…

Alle Infos zum PS5-Controller findet ihr in unserer großen Übersicht.

Freut ihr euch darauf, einen schwarzen DualSense-Controller zu bekommen? Was haltet ihr von der Bootsequenz der PS5?