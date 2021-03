Sony verlost PS5, wenn ihr bei den PS Plus-Spielen fleißig Trophäen sammelt

Heute sind nicht nur die PS Plus-Spiele des März-Aufgebots live gegangen, sondern auch eine neue Challenge, die Sony selbst ins Leben gerufen hat: Die PS Plus Trophy Challenge, die offenbar bezwecken soll, dass noch mehr Leute die PS Plus-Titel spielen und den kostenpflichtigen Service abonnieren. Gelockt wird mit starken Preisen: Wer mitmacht, kann nicht nur Avatare erspielen, sondern auch an einem PS5-Gewinnspiel teilnehmen.

Wie die PS Plus Trophy Challenge funktioniert

Beginn der Challenge : ab jetzt

: ab jetzt Ende der Challenge: 6. April

Das ist das Ziel: Während der Trophäen-Challenge müsst ihr insgesamt 15 PlayStation-Errungenschaften in folgenden drei Spielen des aktuellen PS Plus-Lineups sammeln:

Hierbei handelt es sich also um ein wirklich einfaches Ziel. Denn ihr müsst nicht in jedem Spiel 15 Trophäen sammeln, sondern lediglich insgesamt, was an einem Abend erledigt sein sollte. Das brandneue PS5-Puzzlespiel Maquette wird bei der Challenge allerdings außen vor gelassen, warum ist aktuell unklar.

Übrigens: Habt ihr eines der drei PS Plus-Spiele schon in eurer Bibliothek, zählen eure gesammelten Trophäen trotzdem. Trophys, die ihr vor Beginn der Challenge bereits eingesackt habt, zählen nicht. Nur der Zeitraum vom 2. März bis zum 6. April wird berücksichtigt. Dabei ist es übrigens komplett egal, ob ihr Bronze, Silber, Gold oder Platin sammelt, alle PlayStation-Kelche zählen.

Das sind die Belohnungen:

Wer 15 Trophäen im Laufe der Challenge eingesackt hat, ...

... bekommt automatisch drei PSN-Avatare spendiert

spendiert ... kann außerdem an einem PS5-Gewinnspiel teilnehmen

Wie funktioniert das PS5-Gewinnspiel?

Sobald ihr das Ziel der Herausforderung erfüllt habt, könnt ihr über die offizielle PlayStation-App mit einem PSN-Account an der Verlosung teilnehmen, heißt es auf dem PS Blog.

Verlost wird die Laufwerk-Variante der PlayStation 5, die regulär für 499 Euro zu haben ist. Alle Unterschiede zwischen der Laufwerk-PS5 und der Digital-Edition führen wir in einem separaten GamePro-Artikel auf.

Aber macht euch nicht allzu viel Hoffnung: Bei Gewinnspielen dieser Art sollte klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn extrem niedrig ist. Verlost wird offenbar nur eine einzige PS5 und unzählige Spieler*innen werden an der Verlosung teilnehmen, zumal die Challenge recht schnell abgeschlossen werden kann. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja Glück...

Wer Sonys neuestes Konsolenflaggschiff regulär erstehen möchte, findet in einem weiteren GamePro-Artikel alle Infos zur aktuellen PS5-Verfügbarkeit.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.