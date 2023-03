Das größte Geschenk für Annika war beim großen PS5-Update 7.0 nicht Discord, sondern zwei kleine Anzeigen.

Endlich können wir auf der PlayStation 5 auch Discord als Sprachchat nutzen! – Das war ohne Frage eine lang ersehnte und wichtige Neuerung, die mit dem Firmware-Update 7.0 seinen Weg auf die PS5 fand. Da ich aber schon vorher über mein Bluetooth-Headset problemlos Discord parallel nutzen konnte, hatte ich nur ein Schulterzucken dafür übrig.

Im Gegensatz dazu war ich mehr als begeistert, als ich einige Tage später eher zufällig bei Assassin’s Creed Valhalla über zwei kleine Anzeigen stolperte: 100% und 246 Stunden. Zwei sehr informative Werte, die mir aus gleich mehreren Gründen das Spielen erleichtern und daher längst überfällig waren.

Kleine Anzeigen, große Wirkung

Falls ihr sie ebenfalls noch nicht bemerkt habt: Bei diesen eher unscheinbaren Zahlen in der Ecke handelt es sich um neue Anzeigen zum Storyfortschnitt und der Gesamtspielzeit, die mit dem PS5-Update heimlich hinzugefügt wurden. Ich war zumindest stark überrascht, als ich sie entdeckte, da sie mir in den Patch Notes nicht untergekommen waren – weder für Version 7.0 noch den Hotfix 7.01. Umso schöner war damit aber die Überraschung, dass mir diese beiden Werte in Zukunft das Leben erleichtern werden.

Annika Bavendiek Annika liebt nicht nur Spiele mit einer guten Geschichte, sondern auch Statistiken zu ihrem Spielverhalten. Es liegt also nahe, dass sie sich über mehr und einfach zugängliche Informationen wie den Storyfortschritt freut.

Zum einen, weil mir die Prozentzahl direkt anzeigt, wie weit ich mit der Hauptstory (sofern vorhanden) bin. Für mich, die in der Regel auf Storyspiele setzt und sie auch durchziehen will, eine wichtige Information. Bislang habe ich dafür immer in die Trophäenliste geschielt oder erst danach googlen müssen, wie weit ich in etwa bin, was beides potentiell mit Spoilern verbunden ist.

Wählen wir auf dem PS5-Dashboard ein Spiel an, bekommen wir jetzt auch direkt Informationen zum Storyfortschritt und der Spielzeit.

Zum anderen bekomme ich mit der Stundenzahl meine insgesamt im Spiel verbrachte Zeit angegeben. Das ist zwar, ähnlich wie der Storyfortschritt, eine wichtige Information für beispielsweise Tests, die ich als Videospiel-Redakteurin schreibe, aber auch unabhängig davon möchte ich ein Gefühl dafür bekommen, wieviel Zeit ich in ein Spiel stecke. Es ist ein Indikator dafür, wie gut mir ein Spiel letztendlich gefällt – zumindest wenn ich es privat und nicht für die Arbeit spiele.

Zugegeben, die Spielzeit können wir schon seit Längerem in unserem Profil unter Spiele einsehen. Aber dank des PS5-Updates kann ich mir diesen unnötigen Weg nicht nur sparen, sondern bekomme mit dem Storyfortschnritt direkt eine zweite wichtige Angabe auf dem silbernen Dashboard-Tablett serviert. Ein wichtiger Punkt, wenn es um Komfort geht. Klein, aber fein.

Es ginge aber noch besser

Ein kleines “Aber” muss ich dann aber trotz all meiner Freude trotzdem loswerden. Die mir angezeigte Spielzeit ist nach wie vor zu ungenau und ich kann nicht nachvollziehen warum. Wird die Zeit im Hauptmenü beispielsweise angerechnet?

Um hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich bei Sony nachgefragt und warte aktuell auf eine Antwort.

In Assassin’s Creed Valhalla habe ich zwar locker meine 200 Stunden versenkt, laut In-Game-Tracker handelt es sich dabei aber um 209 Stunden, während mir die PS5 etwas von 246 Stunden erzählt. 37 Stunden Unterschied sind schon eine Hausnummer, die ich sicherlich nicht nur im Hauptmenü verbracht habe.

Welche Zeit stimmt denn nun?

Jetzt ist Assassin’s Creed Valhalla als großes Open World-Spiel dafür sicherlich anfälliger, als Horizon: Call of the Mountain mit ca. sieben Stunden Spielzeit, aber selbst da habe ich schon deutlich mehr Spielstunden auf der Uhr, als nur die bei mir auf dem Dashboard angezeigten 51 Minuten.

Und trotzdem: Sony hat mit diesen beiden Anzeigen klar meine Gebete erhört und den richtigen Weg eingeschlagen. Jetzt hoffe ich noch, dass sie nicht stehen bleiben und an der Genauigkeit der Spielzeit feilen.

Außerdem würde ich mich freuen, wenn die PS5 uns noch die durchschnittliche Spielzeit anderer Spieler*innen für die Story direkt im Dashboard anzeigt. Damit könnte ich dann auch ohne How Long To Beat erst aufzurufen noch einfacher feststellen, ob ich mir als nächstes für Spiel XY die angegebene Zeit nehmen will, oder mir doch erst eine kürzere Alternative aus meinem Pile of Shame suche. Denn manchmal darf oder muss es aus Zeitmangel einfach mal nur ein kurzes, knackiges Spielerlebnis sein.

Wie sieht’s mit euch aus? Habt ihr die beiden Anzeigen bemerkt? Könnt ihr mit den Werten auch so viel anfangen wie ich, oder interessieren sie euch nicht?