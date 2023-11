PS5 mit Wasserkühlung: Bastler baut Konsole so um, dass sie kaum noch wieder zu erkennen, aber völlig lautlos ist

Sonys PS5 hat hohen Wiedererkennungswert, egal ob in dieser alten Version oder der neuen Ausführung.

Die PS5 braucht normalerweise eigentlich keine Wasserkühlung. Das Gerät funktioniert auch so einwandfrei und bleibt in der Regel auch einigermaßen leise. Aber das hält findige Bastler natürlich nicht davon ab, einfach trotzdem eine Wasserkühlung einzubauen. Einfach, weil sie es können und weil die Konsole danach wirklich gar keinen Ton mehr von sich gibt. Sie sieht auch ganz anders aus.

PS5-Wasserkühlung ist zwar overkill, aber sieht cool aus und macht die Konsole lautlos

Darum geht's: Von wirklich brauchen kann wahrlich keine Rede sein, wenn es um Wasserkühlungen geht. Selbst im PC-Selbstbau-Bereich setzen nur Enthusiasten auf die Lösung, wenn sie einen wirklich leisen oder übertakteten PC haben wollen. PS5-Konsolen mit Wasserkühlung gibt es natürlich noch viel seltener, aber es gibt sie.

Auf Reddit präsentiert ein Bastler stolz das Ergebnis seiner Arbeit. Das "spaßige kleine Projekt" habe er angefangen, weil er "sowieso eine zweite PS5 brauchte" und außerdem eine komplett lautlose Konsole haben wollte. Dafür hat er das Gerät kurzerhand komplett auseinander genommen und neu wieder zusammengebaut. Mit Wasserkühlung.

So sieht das dann aus:

Ja, es ist wirklich noch eine funktionsfähige PS5. Aber die ist so natürlich kaum noch wieder zu erkennen. Wenn der Urheber des Posts es nicht dazu sagen würde, kämen wohl auch die Allerwenigsten darauf, womit sie es hier zu tun haben.

Der Look ist allerdings schön clean und passt auch farblich ganz hervorragend zum Ausgangsmaterial. Aber es stellt sich dabei natürlich schon die allseits bekannte Frage, ob das Ganze überhaupt noch als PS5 gelten kann. Immerhin wurden sehr viele Teile ersetzt, angepasst und umgebaut – ganz wie beim berühmten Schiff des Theseus-Paradoxon.

Leider gibt es kein Video dazu, das zeigt, wie genau der Umbau der PS5 zu diesem Wasserkühlungsmonster vonstatten gegangen ist. Aber immerhin wissen wir, dass es sich bei der Kühllösung um den PS5-Block von EKWB handelt, der vor Kurzem angekündigt wurde. Allerdings kostet allein das Kühlsystem dann schon so viel wie die Konsole selbst.

Nicht das erste Mal: Eine PS5 mit Wasserkühlung umzubauen, ist natürlich keine wirklich neue Idee. Bereits im März 2021 hat das ein Modder mit seiner Konsole gemacht. Er hat ihr ebenfalls einen komplett neuen Look spendiert, der aber noch deutlich näher am Original lag, als das, was ihr hier jetzt sehen könnt. Praktisch und schnell erledigt ist so etwas aber selbstverständlich überhaupt nicht.

Was haltet ihr von diesem Umbau? Hättet ihr auch gern eine Wasserkühlung in eurer PS5?