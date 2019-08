PS5 & Xbox Scarlett: GTA-Publisher hofft auf fotorealistische Grafik

Die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Scarlett könnten die Grafik-Grenzen zwischen Spiel und Realität vollends verschwinden lassen. Zumindest glaubt das der CEO des GTA 5- und RDR 2-Publishers Take Two Strauss Zelnick. Der teast in einem Interview jetzt fotorealistische Grafik an, die von der Realität nicht mehr zu unterscheiden sei.

Geht der Fotorealismus-Traum in Erfüllung?

Seit einer kleinen gefühlten Ewigkeit hören wir immer wieder, dass Spielegrafik jetzt aber wirklich beinahe fotorealistisch sei. Nur um wenig später im Rückblick feststellen zu müssen, dass das Gesehene doch noch meilenweit davon entfernt war. Dementsprechend ist bei solchen Aussagen natürlich immer Vorsicht geboten.

Aber fest steht, dass wir dem Fotorealismus noch nie näher waren, als es aktuell der Fall ist. Insbesondere Sportspiele wie NBA 2K19, Zwischensequenzen in Titeln wie Uncharted 4 oder die Welt von Spielen à la Red Dead Redemption 2 können schon sehr realitätsnah wirken.

Xbox Scarlett

Microsoft will Framerates & Spielbarkeit verbessern

PS5 & Xbox Scarlett könnten endlich wirklich fotorealistische Grafik bringen

Die Grenzen des Machbaren werden mit jedem Hardware-Upgrade ausgeweitet. Die Next Gen-Konsolen könnten mit 8K-Auflösung, SSD-Festplatten und Ray Tracing durchaus nochmal einen ordentlichen Sprung hinlegen, was die Darstellung in Videospielen angeht. Allerdings bleibt immer noch unklar, wie leistungsstark PS5 und Xbox Scarlett denn nun genau werden.

Kein Unterschied zwischen Spiel-Grafik & Realität? Der Take Two-CEO Strauss Zelnick erklärt in einem CNBC-Interview, mit der kommenden Konsolen-Generation seien Dinge möglich, die so vorher nicht funktioniert hätten. Er muss es wissen: Viele Spiele-Entwickler sollen von Sony und Microsoft schon länger Dev-Kits bekommen haben.

"Wir werden einen Punkt erreichen, an dem man nicht mehr unterscheiden können wird, was im Computer erschaffen wurde und was real ist."

Fotorealismus sei natürlich nicht das Design-Ziel aller Spiele. Viele Titel setzen auf einen ganz eigenen Grafik-Stil, der ohne Realismus auskommt, wie es zum Beispiel die Borderlands-Reihe tut. Andere könnten mit Hilfe der PS5 und Xbox Scarlett allerdings "wirklich wie Live-Action aussehen".

Glaubt ihr, dass er Recht hat? Wollt ihr überhaupt so realistisch aussehende Spiele oder ist euch das Gameplay wichtiger?

