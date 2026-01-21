Diese Konsole vereint PS5, Xbox Series X und Switch 2 in einem Gerät und die Erfinderin erklärt damit den Konsolenkrieg für beendet

Alle drei Konsolen mit nur einem Knopfdruck starten. Klingt wie ein Gamer-Traum, ist jetzt aber Wirklichkeit.

Stephan Zielke
21.01.2026 | 21:33 Uhr

Ein Ende des Kabelsalats: die Ningtendo PXBOX 5. Ein Ende des Kabelsalats: die Ningtendo PXBOX 5.

Der Konsolenkrieg ist ein altes, anstrengendes und mittlerweile auch schon reichlich überholtes Thema. Um es jedoch ein für allemal zu beenden, hat die chinesische Tech-YouTuberin 小宁子 XNZ kurzerhand eine Lösung gebaut hat, die äußerst praktisch ist: eine All-In-One-Konsole, in der PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2 stecken.

Drei Konsolen, ein Gehäuse

Das Projekt hört auf den ebenso sperrigen wie augenzwinkernden Namen Ningtendo PXBOX 5. Im Inneren stecken allerdings die komplett zerlegten Hauptplatinen einer PS5 und einer Xbox Series X sowie eine Switch 2, die in ein speziell angefertigtes Dock eingeschoben werden. So bleibt Nintendos Konsole weiterhin auch mobil nutzbar.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Ein beleuchteter Streifen an der Front wechselt je nach aktivem System die Farbe, oben sitzt ein Knopf, mit dem sich in etwa drei Sekunden zwischen den Plattformen wechseln lässt. Im Video springt sie so etwa von Donkey Kong Bananza auf der Switch 2 direkt zu Ghost of Yotei auf der PS5.

Technik mit Kompromissen

Strom liefert ein einzelnes 250-Watt-Netzteil, das immer nur eine Konsole gleichzeitig versorgt. Die Kühlung übernimmt ein zentrales System, inspiriert vom berüchtigten "Mülleimer"-Mac Pro aus dem Jahr 2013.

Discs sind allerdings raus: Sowohl PS5 als auch Xbox Series X laufen in diesem Build ausschließlich digital, da schlicht kein Platz für Laufwerke bleibt.

Die Modderin sagt, das Projekt sei ursprünglich als Scherz gedacht gewesen. Überraschend sei aber, wie gut das Ganze im Alltag funktioniert – vor allem, weil man weder Kabel umstecken noch aufstehen muss.

Gaming für alle

Neben der Technik steht vor allem die Botschaft im Vordergrund. Die All-In-One-Konsole soll ein Statement sein: gegen Plattformgrenzen, gegen Exklusivdenken und gegen den ewigen Vergleich, welche Konsole “besser” ist.

Oder, wie sie es selbst formuliert: 

Beendet den Konsolenkrieg.

Natürlich ist die PXBOX 5 kein Produkt und wird es auch nie sein. Aber als Machbarkeitsstudie – und als liebevoller Seitenhieb auf die Branche – ist das Projekt ziemlich beeindruckend.

Wäre so eine Ein-Konsole-für-alles-Lösung für euch ein Traum?

