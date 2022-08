PSVR 2: Sony schafft endlich Klarheit, die VR-Brille erscheint im Frühjahr 2023

Anfang des Jahres hat Sony seine kommende Virtual Reality-Generation angekündigt, seitdem fehlte es an einem ungefähren Veröffentlichungszeitraum für das Gerät. Dieser wurde nun eingegrenzt, im Frühjahr 2023 sollen wir auf der PS5 in immersive VR-Welten eintauchen können. Es ist möglich, dass es sich bei einer davon, wie auch schon bei der ersten PSVR-Brille, um ein äußerst beliebtes Horror-Highlight handelt.

Nicht mehr 2022, dafür aber im Frühjahr 2023

Sony veröffentlichte auf dem offiziellen Instagram-Account von PlayStation eine knappe Mitteilung, die daran erinnert, dass in den kommenden Monaten mit der neuen VR-Generation zu rechnen ist. In der Bildbeschreibung bestätigte das japanische Unternehmen erstmalig einen ungefähren Erscheinungstermin.

Laut des Instagram-Posts geht es im Frühjahr 2023 los:

Wie VideoGameChronicle berichtet, passt der Zeitpunkt zu den Aussagen von Analysten, die besagten, dass ein Release im Frühjahr 2023 wahrscheinlich sei. Für die zweite Jahreshälfte 2022 könne man davon ausgehen, dass circa 1,5 Millionen Exemplare in Vorbereitung auf den Launch gefertigt werden.

Resident Evil 4 Remake als System-Seller?

Interessanterweise überschneidet sich der Veröffentlichungszeitraum der PSVR 2 mit dem Erscheinungsdatum des bereits für das VR-Headset bestätigten Remakes von Resident Evil 4. Aber auch Resident Evil Village soll für die VR-Brille erscheinen und wäre somit für den Launch denkbar. Den Release der ersten PSVR-Generation läutete das damals brandneue Resident Evil 7 ein, die beiden Spiele könnten also in die Fußstapfen des Horror-Meilensteins treten.

Auch ohne Resident Evil gibt es ordentlich zu zocken: Sony verkündete bereits, dass mehr als 20 Spiele pünktlich zum Release der PSVR 2 zur Verfügung stehen sollen. Welche das sein werden, ist aber noch nicht bekannt. Ein heißer Kandidat ist das von Guerilla Games in Zusammenarbeit mit Spitfire entwickelte Horizon: Call of the Mountain.

Schaut euch den Trailer zum opulenten Horizon-Spinoff an:

Bei den paar Spielen bleibt es aber nicht, eine Übersicht über alle bislang bekannten VR-Titel findet ihr hier:

29 4 Mehr zum Thema PSVR 2: Alle bislang bestätigten VR-Spiele für PS5 im Überblick

Das kann die PSVR 2

Die PSVR 2 soll im völligen Kontrast zur ersten Generation – die unter mangelhafter Präzision und einer geringen Performance der PS4 litt – ein rundum modernes Virtual Reality-Erlebnis bieten. Dafür sorgt ein OLED-Display mit 4K-Auflösung, großem Sichtfeld und einer Bildfrequenz von bis zu 120 Hz.

Zusätzlich wurde ordentlich an den verbauten Sensoren geschraubt, die Position des Headsets und der neuen, speziell für VR entwickelten Sense-Controller kann viel genauer im Raum erfasst werden. Spiele lassen sich somit angenehmer steuern, wir sollen die virtuelle Realität störungsfrei erleben können.

Weitere ausführliche Informationen zur PSVR 2:

Nun fehlt nur noch der exakte Erscheinungstermin für die VR-Brille sowie ihr Verkaufspreis. Besonders letzterer Punkt dürfte für VR-Enthusiasten und auch Einsteiger*innen spannend sein, erst jüngst musste Meta die Preise für die Quest 2-VR-Brille als Reaktion auf die Knappheit von Mikro-Chips um 100 Euro auf 400 beziehungsweise 500 Euro (abhängig vom Modell) anheben. Ob die PSVR 2 in einem ähnlichen Preisniveau angesiedelt ist, bleibt abzuwarten.

Plant ihr mit einer Anschaffung von PSVR 2 im Frühjahr 2023?