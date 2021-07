In Psychonauts 2 kehrt ein ganz besonderer Held zurück: Nämlich Razputin "Raz" Aquato. Im ersten Teil aus dem Jahr 2005 habt ihr ihn auf seiner Reise von einem psychisch begabten Jungen zu einem offiziellen Psychonaut-Praktikanten begleitet. Jetzt kommt der Nachfolger des Action-Adventures. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, erlebt die Fortsetzung dieser Geschichte im Nachfolger direkt zum Release.

Jetzt den Game Pass 3 Monate lang für 1 € testen

Wer ist Raz überhaupt?

Raz ist das dritte Kind von Donatella Aquato und Augustus Aquato und ist in der Aquato-Zirkusfamilie aufgewachsen. Bereits früh bemerkte er seine psychischen Kräfte. Sein Vater verbot ihm allerdings, diese einzusetzen und forderte ihn dazu auf, mehr Akrobatik zu üben.

Er wollte ihn mit diesem Vorhaben vor den Gefahren der psychischen Welt beschützen. Doch die Strafen gegen die Nutzung von Raz' Gabe waren so hart, dass dieser davon überzeugt war, sein Vater hasse ihn und alle psychisch begabten Menschen.

Nach einer Zirkusaufführung erhielt Raz von einem Besucher eine Broschüre über ein geheimes Sommercamp der Regierung für psychisch Begabte und witterte seine Chance. Darauf rann er von zuhause weg, um sich zu einem Psychonauten ausbilden zu lassen.

Worum geht es in Psychonauts 2?

Die Geschichte von Razputin umfasst bereits zwei Spiele. Die Story des ersten Psychonauts wurde bereits 2017 mit dem VR-exklusiven Psychonauts in the Rhombus of Ruin weitererzählt. Raz, Sasha Nein und Milla Vodello kehren nach der erfolgreichen Rettung von Truman Zanotto zum Camp der Psychonauten zurück und erfahren, dass die Organisation eine dunkle Seite hat.

Denn die stellvertretende Leiterin Hollis Forsythe hat in der Abwesenheit der Gruppe einige Änderungen vorgenommen. Statt der Wahrung des Friedens stehen mittlerweile eher unorthodoxe Aufgaben wie Nekromantie auf dem Plan.

Was passiert mit Raz? Tim Schafer, seines Zeichens Direktor des Spiels, erklärte in der Vergangenheit, dass man mit dem zweiten Teil auch die Hintergrundgeschichte von Raz weiter beleuchten will. Seine Familie sowie deren Geschichte soll genauso eine Rolle spielen wie der Fluch, der auf ihr lastet.

Wann erscheint Psychonauts 2?

Psychonauts 2 könnt ihr ab dem 25. August 2021 spielen. Vorbestellen könnt ihr das Spiel bereits jetzt. Wenn ihr den Xbox Game Pass abonniert habt, könnt ihr das Spiel aber auch einfach so und direkt zu Release spielen, ohne zusätzlich zahlen zu müssen!

