Diese PUBG-Änderung könnte Battle Royale-Spiele wieder revolutionieren

PUBG hat dafür gesorgt, dass das Battle Royale-Genre zu dem wurde, was es heute ist. Ohne Playerunknown's Battlegrounds kein Fortnite und auch kein Apex Legends. Jetzt könnte der BR-Veteran noch einmal für eine ziemlich spannende Revolution des gesamten Genres sorgen: In PUBG wurde eine zweite blaue Todeszone getestet, die Campern innerhalb des Kreises den Garaus machen soll. Die Änderung kann zwar aktuell nicht mehr ausprobiert werden, klingt aber wirklich interessant.

Was ist der Bluehole-Modus? In den PUBG-Labs wurde für einige Tage das Experiment gewagt, schon von vornherein anzuzeigen, wo der nächste Kreis sein wird. Allerdings mit dem Twist, dass sich in dem Kreis ebenfalls eine blaue Todeszone befindet, die euch Lebensenergie kostet, wenn ihr sie betretet.

Klingt komisch? Könnte aber sehr viel Sinn ergeben: Bisher konnten PUBG-Spieler und -Spielerinnen einfach Glück haben, in der Zone landen, looten und dann abwarten aka campen. Dem soll der zweite, innere blaue Kreis einen Riegel vorschieben. Auch das viele Wegrennen vor dem äußeren Kreis könnte damit der Vergangenheit angehören.

Die PUBG-Macher begründen ihre Änderungen folgendermaßen:

So funktioniert's:

Die Sache hat einen Haken: Der Bluehole-Modus wurde bisher leider nur für wenige Tage auf den PUBG-Labs-Servern getestet. Die Änderungen sind laut einem Community-Manager auch nicht für reguläre Matches und Modi geplant. Die zweite blaue Todeszone könnte allerdings in Custom Matches Einzug halten.

Note: This Inner Blue Zone Mode isn't planned for standard public matches, but it's being tested in a public space for a few days, for fun, before it then potentially makes its way to customs.



This experiment is unrelated to whether PGC mode returns temporarily, or permanently.