Detroit: Become Human 2? Entwickler verspricht für 2020 "viele Überraschungen"

Ende letzten Jahres erschien Detroit: Become Human auf dem PC, nachdem das Adventure von Entwickler Quantic Dream zuvor im Mai 2018 auf der PS4 veröffentlicht wurde. Ansonsten war es um das französische Studio rund um Gründer David Cage jedoch relativ ruhig. Bis jetzt.

Etwas verspätet meldete sich Cage mit Neujahrs-Grüßen auf Twitter zu Wort und versprach Großes für die kommenden Monate.

In seinem Tweet verriet Cage, dass das abgelaufene Jahr ein wirklich unglaubliches für Quantic Dream war. 2020 soll jedoch noch besser werden. "Viele Überraschungen", so Cage, erwarten Fans der Entwickler.

Ok, I'm late... but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq