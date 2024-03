Rätsel um neues Switch-Exclusive: Nintendo will den Entwickler einfach nicht verraten

Nintendo möchte nicht verraten, wer Princess Peach: Showtime! entwickelt.

Am 22. März erscheint mit Princess Peach: Showtime nach langer, langer Zeit endlich wieder ein Spiel rund um die Prinzessin auf der Nintendo Switch. Während es in vielen Trailern bereits reichlich Gameplay zu sehen gab, ist eine Frage weiter offen: Wer entwickelt das bislang richtig spaßig aussehende 3D-Abenteuer denn überhaupt?

Wenn wir eines vor Release eines Spiels wissen, dann ist es ja schließlich der Name des Entwicklers. Jedoch selbst auf Nachfrage will Nintendo vor Veröffentlichung nicht mit der Sprache herausrücken.

Nintendos großes Schweigen über Princess Peach-Entwickler

Da in sämtlichen Trailern und offiziellen Infos zum Spiel nichts über das verantwortliche Studio zu finden war, hat sich Eurogamer mit der eigentlich simplen Frage an Nintendo selbst gewandt. Darauf folgte jedoch lediglich eine recht ungewöhnliche und ernüchternde Auskunft:

Das Entwicklerteam wird im Abspann des Spiels genannt.

Nicht das erste Schweigen von Nintendo: Dass Nintendo vor Release eines Switch-Exclusives den Mantel des Schweigens über den verantwortlichen Entwickler legt, ist mit Blick auf die jüngste Vergangenheit noch nicht einmal mehr erstaunlich. Auch vor Release von Super Mario RPG war lange Zeit unklar, dass ArtePiazza für das Remake verantwortlich ist.

Hier könnt ihr übrigens einen Blick in Princess Peach: Showtime werfen:

1:10 Das nächste große Switch-Exclusive zeigt, wie wandlungsfähig Peach ist

Mysterium hinter Princess Peach-Entwicklung wohl gelüftet

Noch etwas seltsamer mutet das Schweigen von Nintendo an, da es Dataminern mit großer Wahrscheinlichkeit bereits gelungen ist, das Studio hinter Princess Peach: Showtime zu enthüllen – nämlich dank der jüngst veröffentlichten Demo. (via Kotaku)

Das ist wohl der Entwickler: Alles deutet darauf hin, dass das japanische Third Party-Studio Good-Feel verantwortlich ist. Also jenen Entwickler, dem wir bereits Yoshi's Crafted World und Kirby und das magische Garn zu verdanken haben – also zwei richtige tolle Nintendo-Exclusives.

Warum Nintendo schweigt, darüber lässt sich nur spekulieren. Aus unserer Sicht wäre es jedoch schön eine solche Info vorab zu wissen, speziell, wenn es sich um einen solch etablierten Entwickler handelt. Wie seht ihr die Situation rund um Princess Peach?