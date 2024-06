Nintendo macht zwei weibliche Nebencharaktere endlich zu spielbaren Hauptfiguren – und das war absolut überfällig!

Bekommen endlich ihren großen Auftritt: Peach und Zelda.

Die Enthüllung von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gehörte zu den großen Überraschungen der Nintendo Direct im Juni 2024. Nicht nur, weil wir den Titel bereits Ende September spielen können. Sondern vor allem deshalb, weil Prinzessin Zelda der spielbare Hauptcharakter ist – und nicht Link.

Auch aufgrund dieses Überraschungsfaktors habe ich das mit großer Freude beobachtet. Und meine, zumindest einen leichten Trend bei Nintendo zu erkennen. Denn Zelda ist nicht der einzige weibliche Nebencharakter, der in diesem Jahr endlich ins Rampenlicht tritt.

Denn bereits im März spendierte Nintendo einer anderen Prinzessin – nämlich Peach – in Princess Peach: Showtime! einen gelungenen großen Auftritt.

Tobias Veltin

Das Potenzial für mehr war immer da – wurde aber nie genutzt

Ich begrüße diesen Schritt sehr – allerdings war er auch mehr als überfällig. Denn sowohl Peach als auch Zelda haben schon in der Vergangenheit, beispielsweise in Breath of the Wild oder im Kinofilm zu Super Mario Bros. immer wieder angedeutet, mehr Potenzial zu haben als die bloße "Opferrolle", in der sie von den Helden Mario und Link oft gerettet werden mussten.

Und aus der sie – zumindest Peach – ja auch schon vereinzelt als spielbarer Multiplayer-Charakter ausgebrochen waren. Warum Nintendo sie trotzdem stets im Schatten beließ, habe ich nie verstanden.

Ich kann dagegen aber verstehen, dass man am liebsten die altbekannten Helden spielen möchte – Bewährtes ist eben oft auch gemütlich. Aber neue Hauptcharaktere wie Peach oder Zelda geben auch die Möglichkeit, aus diesem Bewährten auszubrechen, spannende neue Ansätze beim Gameplay zu wagen und frischen Wind durch Altbekanntes zu pusten.

Zelda kann im neuen Spiel dank eines Zauberstabs Kopien von Objekten – sogenannte Echoes – anfertigen.

Bei Princess Peach: Showtime! gelang das mit den wechselbaren Kostümen schon ganz solide, das neue Zelda-Spiel wird mit der Echo-Mechanik dagegen ein Umdenken erfordern – und dürfte dank dieses neuen Kniffes auch für Traditionalisten spannend werden.

Mit den eigenen Auftritten von Peach und Zelda hat Nintendo das Profil dieser Figuren geschärft und ihnen die Aufmerksamkeit gegeben, die sie verdienen – und die auch vielfach gefordert wurde. Und hat damit wiederum das eigene Line-Up noch abwechslungsreicher und interessanter gemacht.

Welcher bisherige (weibliche) Nintendo-Nebencharakter sollte eurer Meinung nach mal einen "großen" Auftritt bzw. ein eigenes Spiel bekommen. Schreibt es mir in die Kommentare!