Ratchet & Clank: Rift Apart hat eine wirklich coole Verbindung zu Uncharted, Horizon Zero Dawn und Co

Ratchet & Clank: Rift Apart ist nicht nur ein richtig gelungener PS5-Titel, sondern auch ein PlayStation-Exclusive durch und durch. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass es im Spiel eine witzige und wirklich coole Verbindung zu vielen anderen Sony-Blockbustern gibt: Eine Bonus-Waffe kann Portale öffnen, und zwar in die Welten von Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Sunset Overdrive und vielen anderen.

Ratchet & Clank bringen mit der RYNO 8 andere PlayStation-Welten ins Spiel

Darum geht's: In Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es eine ganz spezielle Waffe, die ihr im Laufe des Spiels freischaltet. Dabei handelt es sich um die RYNO 8, ein Gerät, dass Objekte aus anderen Dimensionen in die von Ratchet, Rivet und Clank ziehen kann. Die plumpsen dann effektvoll auf eure Gegner.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber Vorsicht: Die RYNO 8 öffnet zwar kleine Portale, um Autos, Thunderjaws oder allerlei andere Kuriositäten in andere Dimensionen zu verfrachten, ihr könnt durch diese Portale aber nicht hindurch gehen. Es besteht in Ratchet & Clank: Rift Apart also keine Möglichkeit, die Welten von Uncharted, Horizon und Co zu besuchen.

Diese Spiele sind bisher bekannt:

Auf Twitter wurden davon auch schon einige Bilder und Videos veröffentlicht. Das Ganze sieht richtig cool aus und ist natürlich ein charmantes Easter-Egg. Hier seht ihr die Verbindung zu Sunset Overdrive und der offizielle Account hat auch schon darauf reagiert:

Link zum Twitter-Inhalt

Sly Cooper, anyone? Die Fans der jeweiligen Franchises freuen sich natürlich direkt schon mal ein sprichwörtliches Loch in den Bauch. Selbstverständlich kommen auch sofort Spekulationen rund um Crossovers und vieles mehr hoch.

Link zum Twitter-Inhalt

Währenddessen fragen sich Nathan Drake und Sully in Uncharted 4, wo ihr Auto abgeblieben ist. Eigentlich hatten sie das doch gerade erst dort drüben hingestellt.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein richtig dickes Ding angeln sich Ratchet & Clank aus der Welt von Horizon Zero Dawn: Bleibt nur zu hoffen, dass sie mit dem Donnerkiefer aka Thunderjaw nicht eine Nummer zu hoch gegriffen haben. Das sehen auch die Horizon-Macher Guerrilla so.

Link zum Twitter-Inhalt

In diesem Video könnt ihr euch die RYNO 8 und den Donnerkiefer samt Rivet und Ratchet nochmal in Aktion ansehen:

Link zum Twitter-Inhalt

Wenn ihr mehr über Ratchet & Clank: Rift Apart wissen wollt, seid ihr hier goldrichtig. Der actionreiche Mix aus Shooter und Platformer für die ganze Familie erscheint am Freitag, den 11. Juni und hat uns im Gamepro-Test voll und ganz überzeugt: Es dürfte das bisher vielleicht beste, ganz sicher aber massentauglichste PS5-Exclusive sein.

Wie findet ihr die Waffe? Welches Easter-Egg gefällt euch am besten und was wünscht ihr euch noch für Spiele-Crossover?