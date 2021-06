Ratchet & Clank Rift Apart - Tests im Überblick: Der bislang größte PS5-Hit des Jahres

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am Freitag und wirft bereits große Schatten voraus. Das PS5-exklusive Abenteuer sieht nicht nur wirklich großartig aus, sondern macht auch noch sehr viel Spaß. Das honorieren Reviewer auf der ganzen Welt mit überschwänglichen Bewertungen und auch die Test-Übersicht auf Metycritic und OpenCritic spiegelt diesen Eindruck wieder.

Ratchet & Clank Rift Apart: So sehen die durchschnittlichen Metacritic- und OpenCritic-Scores aus

Metacritic: 89 (basierend auf 97 Kritiken)

OpenCritic: 89 (basierend auf 97 Kritiken)

Stand: 9. Juni 2921, 12 Uhr

Internationale Kritiken und Wertungen

Magazin Wertung GamingBible 100 GamesRadar+ 100 VG24/7 100 VGC 80 GamesBeat 100 WCCFTech 95 Push Square 80 4Players 91 Game Rant 90 GamingBolt 90 Game Informer 90 IGN 90 Destructoid 90 DualShockers 90 GameSpot 90

Was wird gelobt und was kritisiert?

Dass Ratchet & Clank: Rift Apart in den folgenden Punkten überzeugen kann, sehen die meisten ähnlich, hier herrscht große Einigkeit.

Die Grafik ist bombastisch

Gameplay macht einfach Spaß

Für alle uneingeschränkt zu empfehlen

Kieron Verbrugge schreibt auf Press Start, dass das neue Ratchet & Clank aktuell der beste Grund dafür sei, eine PS5 zu besitzen.

"Abgesehen von ein paar kleineren verpassten Gelegenheiten ist Ratchet & Clank Rift Apart ein unvergessliches, unglaublich hübsches und regelrecht süchtig machendes Spiel sowie mit Leichtigkeit der beste Teil des bei Fans beliebten Franchises."

Auch im PCMag-Review wird vor allem die beeindruckende Grafik samt wahnwitzig schneller Ladezeiten und das abwechslungsreiche Gameplay gelobt:

"Ratchet & Clank Rift Apart liefert dank unglaublicher Grafik, haptischer Steuerung und extrem schneller Ladezeiten ein wahres Next Gen-Erlebnis. Spannende Kämpfe, ausufernde Level und erinnerungswürdige Charaktere machen dieses PS5-Exclusive zu einem Pflichtkauf."

Die wenigen Kritikpunkte:

Die Länge: Viele hätten sich mehr davon gewünscht.

Zu einfach: Das Ganze spielt sich nicht besonders anspruchsvoll

Die Story: Charaktere bleiben blass, Tiefgang fehlt

Im PlayStation Universe-Review wir bemängelt, Grafik und Gameplay könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Story und Charaktere das ganze Spiel runterziehen würden.

"Obwohl die Kämpfe Spaß machen, zieht die Story Rift Apart wirklich runter, behandelt seine Charaktere nicht mit Respekt und bringt die Geschichte für Langzeit-Fans nicht ernsthaft voran und hinterlässt Neulinge verwirrt. Rift Apart ist eine lustige Fahrt, aber letzten Endes keine, über die wir noch für viele Jahre sprechen werden."

Bei Metro heißt es, das neue Ratchet & Clank sei eine sehr seichte, oberflächliche Angelegenheit.

"Im Gegensatz zum stummen Charme eines Nintendo-Spiels hat Ratchet & Clank ein sehr geschwätziges Skript, das eindeutig sowohl für Erwachsene als auch Kinder witzig sein soll. Das ist es aber wirklich nicht und während Rift Apart zwar wie ein Pixar-Film aussieht, ist es sicher nicht wie einer geschrieben."

GamePro-Test zu Ratchet & Clank: Rift Apart

Wir haben an Ratchet & Clank: Rift Apart vor allem auszusetzen gehabt, dass ein bisschen mehr von den Hüpf-Passagen cool gewesen wäre und dass das Spiel insgesamt ziemlich einfach ausfällt. Ansonsten lohnt sich das PS5-Exclusive aber auf ganzer Linie. Den Rest findet ihr hier:

231 9 Mehr zum Thema Ratchet & Clank: Rift Apart im Test - Das erste Spiel, für das sich die PS5 lohnt

Falls ihr jetzt ganz heiß auf Ratchet & Clank: Rift Apart seid, kein Prolem. Das Spiel erschient schon diesen Freitag, also übermorgen am 11. Juni, und zwar ausschließlich für die PlayStation 5. Eine coole Easter-Egg-Waffe gibt es auch noch.

Freut ihr euch drauf? Was hättet ihr erwartet, was überrascht euch?