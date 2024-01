Riesige Red Dead Redemption 2-Mod erfüllt jahrelangen Traum und macht Mexiko endlich spielbar - inklusive NPCs

Diese coole Mod schickt euch in RDR 2 endlich nach Mexico.

Mexico aka Nuevo Paraiso ist einer der wichtigsten Handlungsorte im allerersten Red Dead Redemption, der zum Leidwesen vieler Fans im Prequel allerdings nicht regulär betreten werden kann, sondern lediglich via Glitches.

Doch zum Glück gibt es sehr motivierte Modderinnen und Modder da draußen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das beliebte Gebiet endlich in RDR 2 spielbar zu machen – und bislang sieht das Projekt wirklich fantastisch aus.

Was hinter der Mexico-Mod für Red Dead Redemption 2 steckt

Besagte PC-Mod erlaubt es euch, Mexico aus dem ersten Teil in Red Dead Redemption 2 zu erkunden. Das Gebiet wurde dabei komplett übernommen und grafisch so aufpoliert, dass es auf den ersten Blick wie ein waschechtes Remake in schicker RDR 2-Grafik aussieht.

Wo finde ich die RDR 2-Mexico-Mod? Ihr könnt sie via Libertycity.net herunterladen.

Das Besondere: Nicht nur Landstriche und Gebäude, sondern auch die Inneneinrichtungen der Häuser sowie NPCs sind dank Mod komplett überarbeitet worden. Das untere Video präsentiert euch einen Rundgang durch eine kleine Siedlung und zeigt die NPCs in Aktion:

Natürlich wirkt das Ganze noch ein wenig statisch und kommt nicht an die Lebendingkeit und den Detailreichtum von Red Dead Redemption 2 heran. Für ein Fanprojekt ist das Ergebnis allerdings bereits jetzt schon beeindruckend. Und viele weitere Verbesserungen und Anpassungen sind im Anmarsch, denn die Mod von "Mexico Team" befindet sich gerade noch in der Early Access-Phase.

Wie geht es mit Red Dead Redemption weiter?

Das nächste große Rockstar Games-Spiel wird GTA 6 sein, dass Anfang Dezember 2023 endlich offiziell enthüllt wurde und 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Mit einem neuen Teil der Western-Reihe solltet ihr in nächster Zeit also nicht rechnen.

Kleines Trostpflaster: Arthur Morgans Darsteller Roger Clark zeigte sich vor einigen Wochen selbstbewusst und verriet auf Twitter/X, dass er sich sicher sei, dass Rockstar eines Tages einen dritten Red Dead-Teil herausbringen werde.

Aber wie gesagt: Ein neuer Ableger der Western-Reihe dürfte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Zwischen dem ersten Serienteil und dem zweiten Teil lagen acht Jahre. Bleibt Rockstar dieser Zeitspanne treu, könnte Red Dead Redemption 3 erst frühestens im Jahr 2026 aufschlagen. Zumal 2025 ohnehin ja erst einmal GTA 6 ansteht.

Was haltet ihr von der Mexico-Mod? Werdet ihr sie zocken?