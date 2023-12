'Red Dead Redemption 3 kommt sicher', sagt Arthur Morgans-Schauspieler jetzt

Arthurs Sprecher äußert sich zu einem neuen Red Dead Redemption-Teil.

Wenn es um Rockstar geht, dass ist aktuell GTA 6 in aller Munde. Doch auch Red Dead Redemption bleibt bei den Fans weiterhin ein großes Thema und Leute fragen sich, wann der nächste Ableger der Western-Reihe erscheinen könnte. Auf der Plattform X hat sich nun Arthur Morgans Darsteller Roger Clark dazu geäußert.

Was sagt Arthurs Darsteller genau? Auf X aka Twitter gibt sich Roger Clark selbstbewusst und erklärt:

Ich bin mir sicher, dass wir RDR3 eines Tages sehen werden.

Wann es soweit sei, wisse Clark allerdings nicht. In einer Sache sei er sich allerdings sicher: Denn wie der Schauspieler und Synchronsprecher zu verstehen gibt, würde Arthur Morgan in einem möglichen dritten Teil der Red Dead-Reihe keine große Rolle mehr spielen, da seine Geschichte mit RDR 2 abgeschlossen sei. Es würde also einen neuen Hauptcharakter in Red Dead Redemption 3 geben, Flashback-Szenen mit Arthur sind dabei natürlich nicht ausgeschlossen.

Zunächst kommt GTA 6

Das nächste große Rockstar-Spiel heißt nicht Red Dead Redemption 3, sondern GTA 6: Gestern hat Rockstar den ersten Trailer zum kommenden Action-Abenteuer hochgeladen, den ihr euch oben anschauen könnt. GTA 6 erscheint 2025 für PS5 und Xbox Series X/S.

Und wann könnte ein neues Red Dead erscheinen?

Bereits Ende 2021 hat sich Take-Two zu dieser Frage geäußert und verkündet, dass die Red Dead Redemption-Reihe neben GTA und NBA auch in Zukunft weiter existieren wird.

Ein neuer Ableger der Western-Reihe dürfte allerdings noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Zwischen dem ersten Serienteil und RDR 2 lagen ganze acht Jahre. Bleibt Rockstar dieser Zeitspanne treu, könnte Red Dead Redemption 3 erst frühestens 2026 aufschlagen. Zumal 2025 ohnehin erst einmal GTA 6 ansteht.

Was würdet ihr euch von einem neuen Teil der Red Dead Redemption-Reihe erhoffen?