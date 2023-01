RDR2-Fan versenkt 6000 Stunden in das Spiel und bekommt dickes Überraschungspaket von Rockstar

Zu den prominentesten Spielen, die auf Googles Spiele-Streamingservice Stadia erschienen sind, gehörten auch das Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 sowie dessen Online-Part Red Dead Online. Und wie alle anderen Stadia-Spiele ist das Open World-Spiel ab dem 18. Januar nicht mehr auf der Plattform erreichbar, Google zieht an diesem Datum endgültig den Stecker.

Ein RDR2-Spieler ist über den Stadia-Tod vermutlich besonders traurig. Denn der Streamer ItsColour TV hat nach eigenen Angaben unglaubliche 6000 Stunden in das Spiel versenkt und angekündigt, pünktlich zum Ende des Services einen Abschieds-Livestream zu veranstalten. Davon – und der Tatsache, dass ItsColourTV diese enorme Spielzeit in RDR2/RDO verbracht hat – bekam offenbar auch Rockstar Wind und schickte kurzerhand ein Überraschungspaket, dass der Beschenkte dann während des Streams auspackte.

Jede Menge RDR2-Merchandise

Das Paket war wenig überraschend mit zahlreichen Goodies und Accessoires zu Red Dead Redemption 2 gefüllt und enthielt unter anderem:

eine RDR2-Tasse

einen RDR2-Würfelteller

eine RDR2-Kerze in Fassform

einen RDR2-Schlüsselanhänger

einen RDR2-Flaschenöffner

diverse RDR2-Pins

eine Neoprenmatte mit einigen Tieren aus dem Spiel

einen RDR2-Hoodie

ein Imitat des Ledermantels, den Arthur Morgan im Spiel trägt

ein Messenger-Bag

uvm.

Wer wissen will, was Rockstar noch mitschickte, kann sich hier das komplette Video auf dem Youtube-Kanal von ItsColour TV anschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Red Dead Redemption 2 feiert natürlich nur auf Stadia seinen Abschied. Auf allen anderen Plattformen, also der PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und dem PC ist der Titel nach wie vor verfügbar.

Red Dead Redemption 2: Das Meisterwerk ist schon über vier Jahre alt

Es ist tatsächlich schon über vier Jahre her, dass Red Dead Redemption 2 erschien, der Release erfolgte am 26. Oktober 2018. Und wenn es ein Spiel gibt, in dem man tatsächlich 6000 Stunden und mehr verbringen kann ist es neben diversen anderen Kandidaten sicherlich RDR2. Denn die fantastisch aussehende Spielwelt ist vollgestopft mit Nebenaufgaben und liebevollen Details, die teilweise erst Jahre später auffallen oder in der Öffentlichkeit auftauchen – wie etwa kürzlich die realistisch speisenden NPCs.

Red Dead Redemption 2 gehört zu den großen Meilensteinen der letzten Konsolengeneration und auch wir waren in unserem Test zu RDR2 mehr als angetan. Wir vergaben eine 96er-Wertung und damit eine der höchsten in der gesamten GamePro-Geschichte.

Wie lange habt ihr RDR2 gespielt?