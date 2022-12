In RDR2 essen die NPCs so realistisch, dass uns das Wasser im Mund zusammenläuft

Na, wie wäre es jetzt mit einem ordentlichen Stück Fleisch an Kräuter-Kartöffelchen und frischen Erbsen? Dieses Gericht lassen sich ein paar schick gekleidete NPCs in Red Dead Redemption 2 schmecken. Interessant ist dabei aber nicht, was auf den Tellern liegt, sondern, wie realistisch die Personen es essen. Ein YouTube-Video widmet sich diesem coolen kleinen Detail.

So detailverliebt wird es dargestellt, wenn NPCs essen

Wenn Videospielcharaktere ihr Essen verspeisen, sieht das in vielen Titeln wenig beeindruckend aus: Sie stochern in ihren Tellern herum, die sich dabei einfach ruckartig leeren. Dass das auch anders geht, zeigt Western Epos Red Dead Redemption 2.

Auf dem YouTube-Kanal Brother Foller können wir uns eine Restaurant-Szene aus besonderer Perspektive anschauen. Dabei "stalken" wir die Gäste nämlich mit einem Fernglas, sodass wir ihre Tischmanieren aus aller Nähe bewundern können. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen.

Das ist zu sehen: Im Video sehen wir, wie eine Frau und ein Mann mit Gabel und Messer hantieren. Sie schneiden das Fleisch nicht nur, sondern schieben auch andere Stücke zur Seite, um besser an die darunterliegenden ranzukommen. Dann führen sie einzelne Bissen zum Mund. Auch beim Gemüse beweisen die NPCs beste Tischmanieren und schieben Kartoffelstücke und Erbsen mit dem Messer auf die Gabel.

Zugegeben, ab und an clippen die Gegenstände ein wenig ineinander, aber trotzdem wirkt die Tischszene, die einfach nebenbei in einem der Gasthäuser stattfindet, erstaunlich realistisch. In der Open World von RDR2 finden sich zahlreiche coole Details wie dieses. Für sich genommen handelt es sich nur um Kleinigkeiten, aber zusammengenommen fühlt sich die Spielwelt dadurch sehr lebendig und authentisch an.

Beobachtet ihr gerne Leute beim Essen? In Videospielen versteht sich.