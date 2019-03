Dass Red Dead Redemption 2 eine treue Gefolgschaft hat, die jedes noch so winzige Detail des Spiels mit Begeisterung aufsaugt, dürfte niemanden überraschen. Doch was Reddit-User JamesyMonkey da auf die Beine gestellt hat, zeigt, wie groß das Fan-Herz tatsächlich für Rockstars Open World-Western schlägt.

Red Dead Redemption 2

Arthurs Schicksal hat ein Vorbild aus der Realität

Ganz wie das Original: Mit viel Liebe zum Detail hat JamesyMonkey nämlich das Journal und Tagebuch von Arthur Morgan gebastelt - inklusive dessen Einträge mit seiner Handschrifft, dessen Zeichnungen und allerlei Zettel, die Arhtur im Spielverlauf einsammelt und aufbewahrt.

So sieht Arthurs Journal im echten Leben aus

Mit einem Video stellt der Red Dead Redemption 2-Fan sein Werk genauer vor und blättert mehrere Minuten in Arthurs Journal. Jedes noch so kleine Detail und Ereignis aus dem Spiel wurde für das Journal nachempfunden.

Von den Anfängen in Blackwater, über in den Spielbeginn in Colter bis hin zu den kleinen Open World-Entdeckungen von Arthur - nahezu alles scheint seinen Weg in das Tagebuch gefunden zu haben.

JamesyMonkey betont, dass er mit seiner Arbeit an dem Journal noch nicht ganz fertig sei. Sobald es aber soweit ist, möchte er Replikas des Tagebuchs auch zum Kauf anbieten, damit auch andere RDR2-Fans etwas davon haben.

Hättet ihr auch gern Arthurs Journal im Regal stehen?