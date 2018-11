RDR2 - Fan verwandelt Arthur in Kratos und zerlegt Bande mit Axt

Bei den Game Awards 2018 am 07. Dezember werden aller Voraussicht nach zwei Spiele um den Titel "Spiel des Jahres" kämpfen. Die Rede ist von Red Dead Redemption 2 und God of War.

Die Wahl, welcher dieser beiden Highlights am Ende ganz oben steht, ist bestimmt keine leichte. Warum kombinieren wir also nicht einfach beide Spiele und basteln uns ein God of Redemption?

Kratos wütet in Red Dead Redemption 2

Genau das dachte sich wohl auch YouTuber SmvR und hat kurzerhand Arthur in den Geist Spartas verwandelt.

Was zeigt das Video? Wir sehen Arthur mit Glatze und Vollbart, der mit einer Axt bewaffnet das Lager einer feindlichen Gang stürmt und dabei im Stile des griechischen Halbgotts keine Gefangenen macht.

Ohne Frage, wüssten wir nicht wer hinter der Verkleidung steckt, wir würden denken Kratos mischt höchstpersönlich den Wilden Westen von Red Dead Redemption 2 auf.

Welcher der beiden Titel ist für euch das "Spiel des Jahres"?