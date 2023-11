RDR2-Spieler zündet Öl-Tank auf Kutsche an, fährt in eine Scheune und jagt die ganze Cutscene in die Luft

In Red Dead Redemption 2 lässt sich allerhand Schabernack anstellen, wenn wir mit Feuer spielen.

Red Dead Redemption 2 lieben Fans für seine überragende Liebe zum Detail: Ihr könnt Löcher in ein Boot schießen, das daraufhin mit Wasser vollläuft und sinkt. Oder ihr könnt in einen Öltank ballern, der dann langsam ausläuft. Liegt dieser Tank auf einer Kutsche, die ihr in eine Scheune fahrt, und ihr schießt dann auch noch auf die Ölspur, ist absolutes Chaos vorprogrammiert.

Red Dead Redemption 2-Fan zeigt mit witzigem Video, wieso er sich Echtzeit-Cutscenes in GTA 6 wünscht

Darum geht's: In RDR 2 werden die Zwischensequenzen in Echtzeit abgespielt. Es handelt sich in der Regel nicht um vorgefertigte Videosequenzen, sondern Ereignisse, die in der normalen Spielwelt stattfinden. Das bedeutet, dass zum Beispiel Tiere oder NPCs durchs Bild latschen können – oder dass sich eben sehr explosive Cutscenes inszenieren lassen.

8:33 Red Dead Redemption 2 - Video: 20 wahnsinnige Details, die niemand vermisst hätte - Video: 20 wahnsinnige Details, die niemand vermisst hätte

Dass sowas überhaupt funktioniert, ist schon ein wirklich beeindruckendes Statement dafür, wie unglaublich detailverliebt Red Dead Redemption 2 ist: Ihr könnt tatsächlich ein Loch in das Ölfass schießen, das Öl fließt heraus und hinterlässt eine Spur, wo die Kutsche entlang fährt. Zündet ihr die Spur an, erreicht das Feuer irgendwann die Kutsche und den kompletten Öltank.

Im Clip unten seht ihr Arthur Morgan, wie er eine Kutsche samt Öl beim örtlichen Hehler seines Vertrauens kauft und eine kleine Zwischensequenz startet. In der beglückwünscht uns der Händler noch zu dem dicken Fang und fängt an, über Öl zu fachsimpeln, als uns einfach alles um die Ohren fliegt. Seht euch das Spektakel am besten selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hoffentlich auch in GTA 6: Der Twitter-User und RDR2-Fan, von dem dieses Video stammt, wünscht sich genau solche Interaktionen auch für GTA 6.

Bereits bei GTA 5 haben wir Echtzeit-Zwischensequenzen in der normal weiter laufenden Spielwelt bekommen und so könnte es dementsprechend auch in der nächsten Rockstar-Open World wieder werden.

Wann kommt GTA 6 denn jetzt? Das wissen wir aktuell immer noch nicht genau. Aber Anfang Dezember soll der erste Trailer erscheinen. Dann wird vielleicht auch direkt ein Release-Datum enthüllt. Aufgrund einiger Finanz-Prognosen lässt sich zumindest mutmaßen, dass auch die Veröffentlichung von GTA 6 nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt und womöglich noch 2024 erfolgen könnte.

Wie findet ihr das Video? Was habt ihr in RDR 2 und GTA 5 schon so für Schabernack mit den Cutscenes getrieben?