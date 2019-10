In Red Dead Online könnt ihr zu Halloween gegen Dämonen kämpfen

In wenigen Tagen ist Halloween und auch Rockstar Games nutzt die Gelegenheit, um Red Dead Online unheimlicher zu machen. Zum Geisterfest gibt es für den Multiplayer-Part von Red Dead Redemption 2 einen neuen Showdown-Modus.

Damit haben sich die Theorien um ein mögliches Horror-Event teilweise bestätigt. Die von Fans gefundenen Zombies scheinen zwar kein Teil des jetzigen Spielmodus' zu sein, aber immerhin ist es ein weiterer Schritt zu Undead Nightmare-Inhalten.

Angst vor der Dunkelheit

Der heißt "Fear of the Dark" und schickt "übernatürlich schnelle, zähe und starke Dämonen" gegen verletzliche Jäger in den Ring. Beide kämpfen um sogenannte Schädelmasken, die den Dämonen ihre Kraft verleihen. Je mehr Masken die Jäger zu erst finden, desto schwerer haben es auch die Monster.

Als Jäger gewinnt ihr, wenn ihr entweder alle Masken in eure Gewalt gebracht habt, oder alle Dämonen erlegt sind. Dämonen können entweder alle Jäger töten, oder bis zum Ablauf des Zeitlimits überleben.

Fear of the Dark ist bis zum 12. November in Red Dead Online spielbar. Bis zum vierten November erhaltet ihr außerdem die dreifache Menge an Gold und doppelte Dollar-Belohnungen.

Was gibt es sonst noch?

Spezialrollen-Kosmetik: Vor einigen Wochen wurden für RDO Spezialrollen eingeführt. Zu Halloween könnt ihr euch für Kopfgeldjäger, Händler und Sammler bis zum 3. November exklusive Masken sichern, mit denen ihr euren Charakter schmücken könnt. Besitzer des Outlaw-Passes bekommen ab Rang 10 und 20 exklusive Versionen der Verrücktenmaske sowie der Horror-Maske.

Neue Legendäre Kopfgeldjagd: Ihr könnt ihr euch auf die Suche nach dem korrupten Politiker Tobin Winfield machen, der jahrelang öffentliche Gelder unterschlagen hat. Das wird ihm nun zum Verhängnis.

PS Plus-exklusiv: Wenn ihr PS Plus-Mitglied seid und bis zum 4. November spielt, erhaltet ihr eine Farbvariante der Killiman-Weste. Falls ihr zusätzlich euer Rockstar Social Club-Konto mit Twitch Prime verknüpft habt, gibt außerdem eine kostenlose Kopfgeldjäger-Lizenz und 10 Prozent Rabatt auf einige Nahkampfwaffen.

