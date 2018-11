Wie schon im Singleplayer von Red Dead Redemption 2 spielt Geld auch in Red Dead Online eine zentrale Rolle. Durch das Erledigen von Aktivitäten sammelt ihr nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Geld.

Dafür braucht ihr Geld: Die Knete ist auch dringend notwendig, immerhin könnt (und müsst) ihr teilweise Dinge damit kaufen. Das Geld dient unter anderem für

Kauf von Waffen

Kauf von Klamotten

Kauf von Munition und Gegenständen

Bezahlen von Lagerumzügen und der Stallgebühr

und vielem mehr

Startet ihr in Red Dead Online ist Geld noch relativ rar gesät. Da fragt man sich dann zum Beispiel schnell, wie man denn jemals die 200 Dollar für einen permanenten Trupp aufbringen soll.

Die Antwort: Schon recht früh gibt es einen kleinen Trick, wie ihr schnell an die begehrten Moneten kommt, schätzungsweise etwa 250-350 Dollar.

Schnell Geld bekommen in Red Dead Online - so geht's

Dafür müsst ihr zunächst die Story-Einleitung von Red Dead Online fertig spielen, sodass ihr in den Free-Roam-Modus kommt und Aktivitäten machen könnt.

Danach führt ihr die folgenden Schritte durch:

Öffnet das Menü per Druck auf Steuerkreuz links

Wählt die Option "Schnell beitreten"

Wählt den Punkt "Story-Mission (auf Abruf)"

Was passiert dann? Ihr werdet in eine zufällige Story-Mission vermittelt, sobald diese verfügbar ist. Das funktioniert sowohl alleine als auch mit einem Trupp.

Achtung: Da die Story-Missionen zufällig ausgewählt werden, kann es sein, dass ihr Missionen spielt, die erst deutlich nach eurem aktuellen Story-Status kommen.

Wer sich also storytechnisch nichts spoilern, aber trotzdem Kohle scheffeln will, muss sich also entscheiden.

150 Dollar und mehr pro Mission

Spätere Missionen bringen euch bei Abschluss deutlich mehr Geld (teilweise 150 Dollar und mehr) als die ersten, mit etwas Glück bekommt ihr eine solche schon recht früh in der Schnell beitreten-Suche.

Es läppert sich: Viele Missionen bringen euch zwar "nur" um die 30 Dollar, da ihr mit dieser Methode aber recht schnell neue Missionen finden könnt, summiert sich das Ganze schnell zufriedenstellend auf.

Das ist der Haken

Ihr könnt eine Geld-Belohnung für jede Mission nur einmal abstauben. Danach gibt es zwar wie gewohnt innerhalb der Mission XP-Punkte für Abschüsse, aber eben kein Geld mehr.

Dennoch solltet euch diese Methode am Anfang genug Geld in die Taschen spülen, um fürs Erste über die Runden zu kommen.

In Red Dead Online gibt's übrigens noch Goldbarren, das ist die Premiumwährung für den Ingame Store, der später eingeführt wird. Die Mikrotransaktionen scheinen extrem teuer zu werden.

