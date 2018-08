Red Dead Redemption 2 - Rockstar will morgen endlich Gameplay zeigen

Viele Fans haben es sich schon länger gewünscht, jetzt zeigt es Rockstar endlich: Gameplay zu Red Dead Redemption 2.

Wann wird der Trailer gezeigt? Für den 9. August 2018 haben die Entwickler einen ersten Gameplay-Trailer angekündigt, der vermutlich Spielszenen des Western-Abenteuers zeigen wird.

Das Video wird um 17 Uhr deutscher Zeit live gehen.

Red Dead Redemption 2



Official Gameplay Video



Thursday, August 9th 11AM ET https://t.co/BWSRbl4T7A pic.twitter.com/jF8q5CcWzD — Rockstar Games (@RockstarGames) August 8, 2018

Endlich Gameplay: Details dazu gibt es noch nicht, wir dürfen also gespannt sein, was im Trailer zu sehen sein wird.

Mehr Infos zu RdR 2

Wer mehr zu Red Dead Redemption 2 erfahren will, liest am besten unsere große Preview, für die wir deutschlandexklusiv bei den Entwicklern in Edinburgh waren.

Rockstars beste Open World

Wir haben bereits Gameplay gesehen - und sind geplättet

Einen Übersichts-Artikel mit allen bisherigen Infos zu Red Dead Redemption 2 findet ihr hingegen hier. Von Story bis Release. Wir verraten euch alles, was wir bisher über das Western-Spiel wissen:

Alle Infos zu RDR2

Gameplay, Story & mehr: Alles, was wir bisher wissen

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.

Red Dead Redemption 2 - Screenshots ansehen