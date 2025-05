Red Dead Redemption 2 bekommt laut Gerücht nicht nur einen Switch 2-Port, sondern auch endlich ein Next-Gen-Update

Eine Switch 2-Version und ein Next Gen-Update würden wohl nicht nur Arthur Morgan erfreuen.

Sehen wir Red Dead Redemption 2 bald auch auf der Nintendo Switch 2? Laut aktuellen Gerüchten könnte das tatsächlich passieren. Denn wie Eurogamer aus "Rockstar-nahen Quellen" erfahren haben will, soll eines der besten Spiele des letzten Jahrzehnts auch für die neue Hybridkonsole umgesetzt werden.

Ähnliches berichtet auch die spanischsprachige Website nintenduo.com. Demnach soll das Open World-Spiel noch in diesem Jahr auf der Nintendo-Konsole erscheinen.

Sollte das stimmen, wäre es eine große Überraschung. Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass Rockstar eigene Spiele für Nintendo-Systeme portiert – zuletzt war das mit Red Dead Redemption 1 im Jahr 2023 der Fall – dass der nach wie vor aktuellste Titel des Studios aber derart früh im Lebenszyklus der Switch 2 auf die neue Konsole kommt, ist vor dem Hintergrund der bisherigen Veröffentlichungsstrategie schwer vorstellbar. Auch, weil es bislang keine GTA 5-Version für die Switch 1 gab.

Diese Information ist allerdings nicht die einzige, die die beiden Gaming-Outlets erfahren haben wollen. Vielmehr soll Red Dead Redemption 2 ebenfalls in diesem Jahr in bisher nicht gekanntem Glanz erstrahlen. Und zwar mit einem "Next Gen Upgrade Patch", der dem Titel vor allem in Sachen Auflösung und Framerate einen ordentlichen Boost auf PS5 und Xbox Series X/S bescheren soll.

Dieses Update wird von vielen seit Jahren herbeigesehnt – unter anderem auch von Roger Clark, der Hauptcharakter Arthur Morgan seine Stimme leiht. Zwar gehört RDR2 nach wie vor plattformübergreifend zu den schönsten Spielen überhaupt, hier und da ist aber erkennbar, dass der Titel ursprünglich auf der letzten Konsolengeneration (PS4, Xbox One) erschien.

Ein derartiges Update – und auch eine Switch 2-Version – wären in jedem Fall ein pefekter Lückenfüller bis zum Release von Grand Theft Auto 6, das Rockstar kürzlich auf den Mai 2026 verschoben hatte. Bislang handelt es sich allerdings nur um ein Gerücht. Weder Take 2 noch Rockstar haben sich bislang zu einem möglichen Next Gen-Upgrade geäußert.

Red Dead Redemption erschien erstmals im Oktober 2018 für PS4 und Xbox One, ein knappes Jahr später folgte eine PC-Version. Laut Take 2 wurden seit Launch über 74 Millionen Exemplare verkauft. Im Spiel erleben wir die Geschichte von Arthur Morgan und der Van der Linde-Bande, die in den letzen Zügen des Wilden Westens raubend durch die Lande zieht.

Das Spiel begeistert vor allem mit seiner Story und der unglaublich lebendig und natürlich wirkenden Spielwelt und hat auch sechs Jahre nach Release nichts von seinem Charme verloren.

Würdet ihr Red Dead Redemption (noch einmal) auf der Nintendo Switch 2 spielen?