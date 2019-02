Arthur Morgans-Sprecher Roger Clark hat vor einigen Stunden einen Red Dead Redemption 2-Trailer auf Twitter geteilt, der nicht etwa von Rockstar selbst stammt, sondern von einem Fan.

Das Video Marke Eigenbau steht offiziellem Material zum Western-Blockbuster allerdings in nichts nach. Einige Fans verwechselten die Fan-Kreation sogar mit einem Trailer zu einem Story-DLC.

Fan-Trailer begeistert Community

Der Trailer mit dem Titel "Change" kommt von einem kleinen Youtuber namens "Karol", der gerade einmal 45 Abonnenten versammelt. Der Shoutout von Roger Clark dürfte ihm aber ordentlich Zuwachs verschaffen. Denn die bisherigen Kommentare auf das Video sind äußerst positiv.

Hier der Fan-Trailer "Change":

Was sagt die Community? "Das hätte der offizielle Trailer zum Spiel sein sollen", schreibt Youtube-User Mitchel Jenkins. "Den Trailer zu schauen, nachdem man das Spiel schon beendet hat, lässt dich umso heftiger weinen", schreibt eine Twitter-Userin unter dem Tweet von Roger Clark.

Was macht das Video so gut? Für das Video kombiniert der Youtuber Material aus offiziellen Rockstar-Trailern und Ingame-Aufnahmen via Cinematic-Kamera. Unterlegt wird das ganze mit dem emotionalen Song "Zombie" von Damned Anthem. Die Off-Stimmen von Charakteren wie Arthur Morgan und Dutch-Van-Der-Linde sorgen für die nötige Dramatik.

Was sagt ihr zu dem Fan-Trailer?

