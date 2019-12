Red Dead Redemption 2: Alle legendären Fische + Fundorte

Ihr braucht abseits des harten Lebens als Outlaw in Red Dead Redemption 2 ein wenig Entspannung? Dann geht doch einfach Angeln. Damit ihr die besten Fische an Land zieht, haben wir einen Guide zusammengestellt, der euch die Fundorte der legendären Fische zeigt.

Alle legendären Fische in einer Liste

Angeln in RDR 2 - so geht's

Welchen Vorteil bringt mir das Angeln?

Die Fische dienen euch und der Bande als Nahrungsquelle. Zudem könnt ihr verschiedene Gegenstände mit ihnen herstellen oder sie beim Händler gewinnbringend verkaufen.

So schaltet ihr legendäre Fische frei

Bevor ihr legendäre Fische fangen könnt, müsst ihr mit dem NPC Jeremy Gill sprechen und seine Quest "A Fisher of Fish" starten. Ihr findet Jeremy am Ufer des Flat Iron Lake, östlich der Flatneck Station in New Hanover.

Hier findet ihr Jeremy Gill

Ihr benötig spezielle Köder: Um legendäre Fische zu fangen, braucht ihr besondere Köder. Um diese freizuschalten, müsst ihr zunächst mit Jeremy Gill sprechen. Im Anschluss könnt ihr sie für 20$ pro Köder im Angelshop am Lake Lagras im Süd-Osten der Karte kaufen.

Das sind die drei Spezial-Köder:

Spezial Seeköder

Spezial Flussköder

Spezial Sumpfköder

Jeden der drei Köder könnt ihr benutzen, um die legendären Fische zu fangen. Benutzt ihr jedoch den richtigen Köder, erhöht das eure Chance den Fisch zu fangen. Nachfolgend verraten wir euch, welcher Köder besonders für den jeweiligen legendären Fisch geeignet ist und wo ihr die Fische findet.

Blauer Sonnenbarsch (Bluegill)

Bester Köder: Spezial-Seeköder

Fundort: Den legendären Blauen Sonnenbarsch findet ihr am östlichen Ufer des Flat Iron Lake nahe der Stadt Rhodes

Katzenwels (Bullhead Catfish)

Bester Köder: Spezial-Flussköder

Fundort: Den legendären Katzenwels findet ihr ganz im Osten der Karte nahe der Siskia Penitentiary Insel.

Kettenhecht (Chain Pickerel)

Bester Köder: Spezial-Flussköder

Fundort: Den legendären Kettenhecht findet ihr im Dakota River im Nordwesten der Flatneck Station.

Forellenbarsch (Largemouth Bass)

Bester Köder: Spezial-Seeköder

Fundort: Den legendären Forellenbarsch findet ihr im Südosten der Stadt Armadillo am Westufer des San Luis River

Seestör (Large Sturgeon)

Bester Köder: Spezial-Flussköder

Fundort: Den legendären Seestör findet ihr im Südwesten der Stadt Saint Denis ganz im Osten der Karte im Ausläufer des Kamassa River.

Langschnauzen-Knochenhecht (Longnose Gar)

Bester Köder: Spezial-Sumpfköder

Fundort: Den legendären Langschnauzen-Knochenhecht findet ihr ganz im Osten der Karte oberhalb der Stadt Saint Denis in Lake Lagras.

Muskellunge (Muskie)

Bester Köder: Spezial-Flussköder

Fundort: Die legendäre Muskellunge findet ihr ganz im Osten der Karte am Ufer des Van Horn Handelsposten im Lannaheche River.

Flussbarsch (Perch)

Bester Köder: Spezial-Seeköder

Fundort: Den legendären Flussbarsch findet ihr ganz im Osten der Karte im Elysian Pool des Kamassa River westlich des Van Horn Handelsposten.

Rotflossenhecht (Redfin Pickerel)

Bester Köder: Spezial-Seeköder

Fundort: Den legendären Rotflossenhecht findet ihr im Osten von New Austin in den Ausläufern des Lower Montana River östlich der Macfarlane's Ranch.

Steinbarsch (Rock Bass)

Bester Köder: Spezial-Seeköder

Fundort: Den legendären Steinbarsch findet ihr westlich der Stadt Blackwater im Aurora Basin des Lower Montana River.

Schwarzbarsch (Smallmouth Bass)

Bester Köder: Spezial-Seeköder

Fundort: Den legendären Schwarzbarsch findet ihr westlich der Stadt Strawberry im Owanjila Lake.

Rotlachs (Sockeye Salmon)

Bester Köder: Spezial-Seeköder

Fundort: Den legendären Rotlachs findet ihr im Nordwesten der Stadt Valentine im Lake Isabella.

Stahlkopfforelle (Steelhead Trout)

Bester Köder: Spezial-Flussköder

Fundort: Die legendäre Stahlkopfforelle findet ihr im Nordosten der Karte nördlich der Stadt Annesburg im Ausläufer des Kamassa River.

Legendärer Wels (Catfish)

Habt ihr alle 13 legendären Fische gefangen und befindet euch nach Kapitel 6 im Epilog, könnt ihr als Bonus den legendären Wels fangen. Vorher ist das nicht möglich.



Wie bekomme ich den legendären Wels? Habt ihr alle legendären Fische gefangen und Jeremy darüber informiert, erhaltet ihr von ihm die Einladung, euch bei seiner Fischerhütte zu treffen. Dort angekommen, unternehmt ihr einen gemeinsamen Ausflug nach Rio Bravo. Hier könnt ihr den legendären Wels fangen.

Alle legendären Fische auf einer Map

Legendäre Fische und die besten Köder im Überblick

Legendäre Fische Bester Köder Blauer Sonnebarsch (1) Spezial-Seeköder Katzenwels (2) Spezial-Flussköder Kettenhecht (3) Spezial-Flussköder Forellenbarsch (4) Spezial-Seeköder Seestör (5) Spezial-Flussköder Langschnauzen-Knochenhecht (6) Spezial-Sumpfköder Muskellunge (7) Spezial-Flussköder Flussbarsch (8) Spezial-Seeköder Rotflossenhecht (9) Spezial-Seeköder Steinbarsch (10) Spezial-Seeköder Schwarzbarsch (11) Spezial-Seeköder Rotlachs (12) Spezial-Seeköder Stahlkopfforelle (13) Spezial-Flussköder Wels (14) Fangt alle legendären Fische

Und wo sind die legendären Tiere? Neben den Fischen tummeln sich außerdem legendäre Tiere in Red Dead 2, die ihr für die 100% fangen und töten müsst. Wo ihr sie auf der Map findet und wie ihr sie am besten erlegt, erklären wir hier:

Fundorte aller legendären Tiere auf der Map

Wo ihr den legendären Grizzly, Puma und Co in RDR 2 findet

Wir hoffen der Guide hat euch geholfen, die legendären Tiere zu fangen.