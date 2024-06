Red Dead Redemption 2: Spieler trifft in geheimen Raum auf Geist und führt mit seinem Revolver einen Wild-West-Exorzismus durch

Who you gonna Call? Arthur Morgan!

Fast sechs Jahre nach dem Release erfreut sich Red Dead Redemption 2 noch immer großer Beliebtheit und wird begeistert in der Community besprochen. Auch nach vielen hundert Stunden entdecken Fans noch neue Details, die sie danach mit anderen Outlaws besprechen.

Hin und wieder handelt es sich bei besonders skurrilen Details aber auch ganz einfach um Bugs, also kleine Fehler im Spiel, die dafür sorgen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll.

Exorzismus in Saint Denis

Beim Erlebnis, das Reddit-User*in yaesthete momentan mit einem Video teilt, ist sich die Community bisher uneinig, ob es sich um einen Fehler oder ein gewolltes und gruseliges Detail handelt.

Auf einem Balkon, nahe dem Saloon in Saint Denis, schafft er oder sie es unbeabsichtigt in einen angrenzenden Raum und stößt dort auf einen geisterhaften Schemen. Eine äußerst gruselige Begegnung – verstärkt durch das schummrige Licht der Laterne.

Yaesthete bekommt es daraufhin mit der Angst zu tun und versucht, durch die Balkontür zurück ins Freie zu flüchten. Als das nicht klappt, zieht die Person ihre Waffe, richtet sie auf das vermeintliche Gespenst und drückt ab. Der Geist fällt zu Boden und yaesthete verliert etwas Ruf.

Hier könnt ihr das ganze Video anschauen:

Ganz sicher ein Glitch – oder doch nicht?

Die Community ist sich bei der Sache bisher uneinig. Während scepticallyminded zuerst schreibt:

“Wo zum Teufel ist das eigentlich? Ich habe dieses Spiel etwa 1500 Stunden gespielt und das nicht gefunden!”

und später noch ergänzt, dass er die Situation total gruselig findet, geht Welcome2Banworld klar von einem Fehler aus und schreibt:

“Das sieht einfach wie ein Glitch-NPC aus. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendetwas mit den Schattentexturen schief gelaufen ist. Wenn es ein echtes Easter Egg wäre, würde der „Geist“ nicht wie ein normaler NPC sterben.”

Andere gehen davon aus, dass der Schatten genau dort stehen soll, allerdings nicht um als Geist verirrte Spieler*innen zu erschrecken, sondern nur um die Illusion zu erzielen, dass sich hinter den Fenstern der Stadt Leben abspielt.

So oder so halten wir es für sehr unwahrscheinlich, dass es sich bei dem “Geist” um ein gewolltes Grusel-Element handelt. Allerdings wundert es uns auch nicht, dass Fans aufgrund der beeindruckenden Fülle an kleinen Details in Red Dead Redemption 2 lange darüber nachdenken – auch weil Rockstar bekannt dafür ist, gut versteckte Geheimnisse in ihren Spielen zu platzieren.

Nach dem großen Erfolg von RDR und RDR2 scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir einen dritten Teil zu Gesicht bekommen. Eine Ankündigung oder ein Release liegen aber noch weit in der Zukunft, da sich RockStar momentan erstmal auf den für das nächste Jahr angekündigten Release von GTA 6 vorbereitet.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr noch hin und wieder Red Dead Redemption 2? Schaut ihr vielleicht regelmäßig im Online-Modus vorbei? Und am wichtigsten: Welche witzigen Geschichten habt ihr während eurer Streifzüge schon erlebt, welches tolle Detail entdeckt? Verratet es uns in den Kommentaren!